Система «Смарт бажы» помогла Таможенной службе собрать рекордные платежи

Государственная таможенная служба Кыргызстана по итогам 2025 года собрала 157,4 миллиарда сомов платежей. Об этом стало известно на коллегии ГТС с участием председателя кабинета министров.

Адылбек Касымалиев отметил колоссальный рост показателей: если в 2020 году сборы ГТС составляли 28 миллиардов, то в 2025 году они достигли 157,4 миллиарда, увеличившись почти в шесть раз.

Достижению таких результатов способствовало внедрение национальной цифровой платформы «Смарт бажы», отметил глава кабмина. Он подчеркнул, что своевременная цифровизация помогла избежать серьезных пробелов в работе системы.

Адылбек Касымалиев заявил, что таможенные платежи обеспечивают более четверти доходной части республиканского бюджета. При этом нагрузка на сотрудников ГТС за последние годы значительно возросла.

«Если в 2021 году количество обработанных деклараций составило 113 тысяч, то в 2025-м показатель превысил 873 тысячи. Такой рост без увеличения штатной численности обеспечили автоматизация, оцифровка процедур и устранение человеческого фактора», — заявил глава кабмина.

Он добавил, что аналитические методы и управление рисками в правоохранительном блоке позволили точнее выявлять нарушения законодательства.

Адылбек Касымалиев сообщил, что в 2026 году ведомство должно обеспечить выполнение прогнозных показателей по платежам в размере 142,6 миллиарда сомов.