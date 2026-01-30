13:37
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Экономика

Система «Смарт бажы» помогла Таможенной службе собрать рекордные платежи

Фото кабинета министров КР

Государственная таможенная служба Кыргызстана по итогам 2025 года собрала 157,4 миллиарда сомов платежей. Об этом стало известно на коллегии ГТС с участием председателя кабинета министров.

Адылбек Касымалиев отметил колоссальный рост показателей: если в 2020 году сборы ГТС составляли 28 миллиардов, то в 2025 году они достигли 157,4 миллиарда, увеличившись почти в  шесть раз.

Достижению таких результатов способствовало внедрение национальной цифровой платформы «Смарт бажы», отметил глава кабмина. Он подчеркнул, что своевременная цифровизация помогла избежать серьезных пробелов в работе системы.

Адылбек Касымалиев заявил, что таможенные платежи обеспечивают более четверти доходной части республиканского бюджета. При этом нагрузка на сотрудников ГТС за последние годы значительно возросла.

«Если в 2021 году количество обработанных деклараций составило 113 тысяч, то в 2025-м показатель превысил 873 тысячи. Такой рост без увеличения штатной численности обеспечили автоматизация, оцифровка процедур и устранение человеческого фактора», — заявил глава кабмина.

Он добавил, что аналитические методы и управление рисками в правоохранительном блоке позволили точнее выявлять нарушения законодательства.

Адылбек Касымалиев сообщил, что в 2026 году ведомство должно обеспечить выполнение прогнозных показателей по платежам в размере 142,6 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359954/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан оптимизируют пропускную способность на госгранице
Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов
Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн
Борьба с контрабандой. Государству возмещен ущерб на 1,1 миллиарда сомов
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Таможня выявила сокрытие товаров в цементовозах, прибывших из Китая
Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур
Власти внесли изменения в указ о поддержке малого бизнеса и налогового контроля
Таможня РФ просит декларантов ЕАЭС ответственно выполнять обязательные процедуры
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
Популярные новости
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Рубль вновь дорожает, евро и&nbsp;юань бьют рекорды по&nbsp;цене. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;января Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
13:32
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в...
13:30
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
13:25
В столице КР часть сельхозземель отдадут под застройку
13:21
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
13:20
Игрушечный «гангстер» и его напарница: пара ворует товары в детском магазине