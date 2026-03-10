С заботой о детях. Повысить акциз на сладкие напитки и чипсы предлагает Минздрав

Обсуждение инициативы по совершенствованию акцизного регулирования продуктов, оказывающих негативное влияние на здоровье населения, инициировало Министерство здравоохранения.

По данным пресс-центра ведомства, в нем приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Министерства сельского хозяйства, бизнес-ассоциаций КР, а также Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Минздрав предлагает изменить действующий механизм акцизного регулирования сахаросодержащих напитков и некоторых продуктов с повышенным содержанием соли.

В стране сейчас действует единый акциз на сахаросодержащие напитки в размере 3 сомов за литр, независимо от фактического содержания сахара. Предлагаемая инициатива предусматривает переход к дифференцированной системе, при которой ставка будет зависеть от содержания сахара.

В рамках обсуждаемой модели предлагается шкала акциза, в которой:

до 5 граммов сахара на 100 миллилитров — 5 сомов за литр;

5–8 граммов— 7 сомов за литр;

8–11 граммов — 9 сомов за литр;

более 11 граммов — 11 сомов за литр.

Такая система должна стимулировать производителей снижать содержание сахара в напитках, а также способствовать формированию более здоровых потребительских привычек, считают в ведомстве.

Предлагается установить фиксированный акциз на энергетические напитки — 20 сомов за литр, учитывая высокое содержание сахара и кофеина и их влияние на здоровье подростков.

Такую же схему предлагают применить и к продуктам с высоким содержанием соли, например, снекам, чипсам, сухарикам.

Инициатива является частью долгосрочной государственной политики по улучшению общественного здоровья и снижению распространенности неинфекционных заболеваний, проинформировали в Минздраве.

Напомним, около 9 процентов детей в Кыргызстане имеют избыточный вес, 75 процентов малышей употребляют нездоровую пищу, 78 процентов регулярно потребляют сладкие напитки, а 16 процентов не дополучают овощи и фрукты ежедневно.