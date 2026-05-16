Среди подростков и молодежи бум никотиновых подушечек — ВОЗ обеспокоена

Фото с сайта news.un.org. Никотиновые пакетики активно продвигаются среди подростков и молодежи

В связи со стремительным расширением глобального рынка никотиновых подушечек Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозах роста никотиновой зависимости среди нового поколения.

Эксперты отмечают, что эти продукты агрессивно навязывают подросткам и молодежи. При этом во многих странах регулирование этой сферы ограничено или полностью отсутствует.

 

Никотиновые подушечки (паучи) представляют собой небольшие пакетики, которые закладываются между десной и губой, в результате чего никотин всасывается через слизистую оболочку полости рта. Как правило, они содержат никотин, ароматизаторы, подсластители и другие добавки.  

Масштабы проблемы стремительно растут: в 2024-м розничные продажи никотиновых подушечек превысили 23 миллиарда единиц, что более чем на 50 процентов превышает показатели предыдущего года. Уже к 2025-му объем мирового рынка этой продукции приблизился к $7 миллиардам.

В ВОЗ особо подчеркивают, что никотин сам по себе является высокотоксичным веществом, вызывающим сильное привыкание. Он особенно опасен для детей, подростков и молодых людей, чей мозг все еще находится в стадии формирования.

Воздействие никотина в подростковом возрасте может нарушить развитие мозга, негативно повлияв на концентрацию внимания и способность к обучению.

Раннее употребление никотина повышает вероятность формирования долгосрочной зависимости и последующего перехода на другие табачные и никотиновые изделия. Кроме того, употребление никотина существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Из-за отсутствия четкой классификации никотиновые подушечки часто оказываются вне зоны действия законов. На сегодня около 160 стран вообще не имеют специального регулирования для этого вида продукции. Лишь 16 государств полностью запретили их продажу, а 32 страны регулируют их оборот в той или иной форме. Среди этих государств только пять ввели ограничения на использование вкусовых добавок, 26 запретили продажу несовершеннолетним, а 21 страна ввела запрет на рекламу, продвижение и спонсорство», — отмечают в ВОЗ.

В докладе подробно описаны методы, с помощью которых производители привлекают молодую аудиторию. Среди них — стильный и компактный дизайн упаковки, которую легко спрятать, а также использование привлекательных вкусов, таких как сахарная вата, жевательная резинка и мармелад. Продукт позиционируется как элемент «успешного» стиля жизни, а реклама открыто призывает к скрытому употреблению подушечек в школах и местах, где курение запрещено.

Некоторые виды упаковки визуально имитируют популярные бренды конфет, что создает дополнительную опасность случайного употребления маленькими детьми.

Никотиновые подушечки не являются безопасной альтернативой сигаретам, подчеркивают эксперты.

Ежегодно 31 мая отмечают Всемирный день без табака. В этом году главной его темой станет борьба с табачной и никотиновой зависимостью, а также разоблачение тактик, которые индустрия использует для вовлечения новых пользователей.
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
