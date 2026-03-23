Экономика

Акцизы без исключений: ГНС о напитках и «детском питании»

Безалкогольные напитки обложат акцизом независимо от статуса детского питания. С 1 января 2026 года в Кыргызстане безалкогольные напитки, классифицируемые по коду ТН ВЭД 2202, будут облагаться акцизом и подлежать обязательной маркировке акцизными марками независимо от наличия свидетельства о регистрации в качестве детского питания. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По данным ведомства, речь идет о водах, включая минеральные и газированные, содержащих сахар, подсластители или вкусоароматические добавки. Ставка акцизного налога для данной категории остается без изменений и составляет 3 сома за литр.

С 1 мая 2026 года в стране будет запрещен оборот немаркированных остатков такой продукции.

В ГНС подчеркнули, что к подакцизным товарам относятся только напитки с содержанием сахара, подсластителей или добавок. При этом продукция детского питания — пюре, каши и аналогичные товары — не подпадает под акцизное налогообложение.

В ведомстве пояснили, что норма направлена на предотвращение уклонения от уплаты акциза и создание равных условий для производителей. Ранее отдельные импортеры представляли свидетельства о регистрации напитков как детского питания, что позволяло не платить налог, тогда как аналогичная продукция облагалась акцизом.

Также в ГНС отметили, что в Кыргызстане отсутствует уполномоченный орган, который выдает свидетельства о регистрации напитков как детского питания.

Напомним, обязательная маркировка безалкогольных напитков и введение акциза на них поэтапно внедряются в Кыргызстане с 2024 года. 
