Экономика

Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка

С 1 января 2026 года в Кыргызстане на безалкогольные напитки, относящиеся к детскому питанию, вводится акцизный налог и обязательная маркировка акцизными марками. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, требование предусмотрено постановлением кабинета министров от 22 февраля 2022 года и распространяется на продукцию, зарегистрированную как детское питание, а также входящую в товарную позицию ТН ВЭД 2202.

С указанной даты производство и импорт таких напитков без акцизных марок будут запрещены.

Кроме того, установлен переходный период: реализация остатков немаркированной продукции на территории Кыргызстана допускается до 1 мая 2026 года.

В налоговой службе призвали производителей, импортеров и продавцов соблюдать требования законодательства. В случае выявления продукции без маркировки будут применяться меры в соответствии с законом.
