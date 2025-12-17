17:59
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение

На общественное обсуждение кабмин вынес проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов Кыргызской Республики, включая законы «О недрах», «О залоге» и «Об отходах производства и потребления».

Документ предусматривает поправки, направленные на уточнение понятий в сфере недропользования, регулирование вторичной переработки техногенных образований, использование вскрышных пород, а также пересмотр порядка передачи прав пользования недрами. 

В частности, предлагается запретить использование лицензий на недропользование в качестве залога, уточнить правила лицензирования и рекультивации земель, а также закрепить правовые основы переработки отходов недропользования.

Кроме того, законопроект вводит новые определения, такие как «инертные материалы», «нерудные полезные ископаемые», «общераспространенные полезные ископаемые», и детализирует условия продления лицензий и прекращения права пользования недрами.

Отдельные изменения затрагивают переходные положения, в том числе ранее выданные свидетельства на добычу песчано-гравийных материалов и действующие договоры залога лицензий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354984/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
Лицензирование частных школ в Кыргызстане автоматизировали
Ташиев: Недра Долпрана стоят $10 миллиардов, но государство не получило ни сома
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын
В Кыргызстане упрощают процедуру лицензирования частных школ
В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Регистрацию выпусков ценных бумаг и выдачу лицензии провел Госфиннадзор
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Бизнес
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
17 декабря, среда
17:20
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опр...
17:15
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
17:05
Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение
17:01
Депутаты избрали трех вице-спикеров
16:58
В Баткене торжественно подняли государственный флаг высотой 35 метров