Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение

На общественное обсуждение кабмин вынес проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов Кыргызской Республики, включая законы «О недрах», «О залоге» и «Об отходах производства и потребления».

Документ предусматривает поправки, направленные на уточнение понятий в сфере недропользования, регулирование вторичной переработки техногенных образований, использование вскрышных пород, а также пересмотр порядка передачи прав пользования недрами.

В частности, предлагается запретить использование лицензий на недропользование в качестве залога, уточнить правила лицензирования и рекультивации земель, а также закрепить правовые основы переработки отходов недропользования.

Кроме того, законопроект вводит новые определения, такие как «инертные материалы», «нерудные полезные ископаемые», «общераспространенные полезные ископаемые», и детализирует условия продления лицензий и прекращения права пользования недрами.

Отдельные изменения затрагивают переходные положения, в том числе ранее выданные свидетельства на добычу песчано-гравийных материалов и действующие договоры залога лицензий.