На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники

На золоторудное месторождение Тоголок, разработкой которого занимается ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», доставлена очередная партия специальной тяжелой горной техники.

Как сообщили в компании, техника предназначена для проведения комплекса работ по освоению месторождения, которое считается одним из стратегически важных проектов для горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

В настоящее время к эксплуатации на месторождении готовы четыре самосвала марки Shacman, два вахтовых автобуса «Нефаз», два фронтальных погрузчика, два бульдозера, автогрейдер и экскаваторы.

Отмечается, что в ближайшее время на Тоголок планируется доставка дополнительной карьерной техники, включая экскаваторы, самосвалы и погрузчики.

В компании подчеркивают, что использование современной техники позволит повысить эффективность производственных процессов и обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности при добыче золота. Параллельно на месторождении продолжается строительство объектов инфраструктуры и подготовка к началу добычных работ.