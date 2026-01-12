15:24
Экономика

На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники

На золоторудное месторождение Тоголок, разработкой которого занимается ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», доставлена очередная партия специальной тяжелой горной техники.

Как сообщили в компании, техника предназначена для проведения комплекса работ по освоению месторождения, которое считается одним из стратегически важных проектов для горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

В настоящее время к эксплуатации на месторождении готовы четыре самосвала марки Shacman, два вахтовых автобуса «Нефаз», два фронтальных погрузчика, два бульдозера, автогрейдер и экскаваторы.

Отмечается, что в ближайшее время на Тоголок планируется доставка дополнительной карьерной техники, включая экскаваторы, самосвалы и погрузчики.

В компании подчеркивают, что использование современной техники позволит повысить эффективность производственных процессов и обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности при добыче золота. Параллельно на месторождении продолжается строительство объектов инфраструктуры и подготовка к началу добычных работ.

 

Тоголок — золоторудное месторождение в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана. Расположено в высокогорной зоне на высоте около 3,6 —3, 9 тысячи метров над уровнем моря. По предварительным оценкам, ресурсы золота составляют до 17–20 тонн. Месторождение было открыто в 1978 году.
