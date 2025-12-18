13:00
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Происшествия

Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане

Депутат призвал разобраться с ситуацией по разработке золота на месторождении в Чычкане. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов.

По его словам, народ Токтогульского района сильно озабочен тем, что компания «Мурас синтез» намерена разрабатывать месторождение в Чычкане.

«Там ситуация такая, что дело доходит до ледников. Местные жители пьют воду из реки Бала-Чычкан. Они просят парламент разобраться в ситуации и дать свою оценку», — добавил Кундузбек Сулайманов.

Напомним, что ранее гидролог Гульбара Оморова рассказала: местные жители глубоко обеспокоены планами разведки и добычи золота на озере Кызыл-Кол в Чычканском ущелье, среди ледников и высокогорных снежников, пастбищ.

По ее словам, они в отчаянии и очень просят, чтобы их голос был услышан на самом высоком уровне: руководство страны должно знать о рисках экологической катастрофы и загрязнения водных ресурсов, в том числе рек Чычкан, Бала-Чычкан и источников, родников в этом ущелье.

«Вода для питья 40-тысячного города Токтогула поступает из реки Бала-Чычкан, которая берет начало именно в тех ледниках, где проводятся разведывательные работы и планируется добыча золота. Потеря этих ледников грозит не только экологии, но и жизни и здоровью тысяч людей, уничтожением диких животных и утратой уникального биоразнообразия флоры и фауны. Мы все знаем, что ущелье Чычкан и район озера Кызыл-Кол имеют официальный охранный статус еще с 1972 года. Постановлением Совета Министров Киргизской ССР № 532 от 1972-го здесь создан Чычканский государственный зоологический заказник. Также игнорируется официальное постановление «Об утверждении пользователей охотничьих угодий Джалал-Абадской области» от 28 июня 2005 года», — считает Гульбара Оморова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355075/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане
Два депутата Бишкекского городского кенеша сложили свои полномочия
Кыргызстан готов к сотрудничеству с горно-металлургической сферой Таджикистана
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 лет, самому молодому — 25
Месторождение Долпран, разрабатываемое компанией из КНР, вернут государству
Еще один кандидат в депутаты ЖК отказался от участия в выборах
В КР разрабатывают 400 месторождений, за четыре года поступил 191 миллиард сомов
В Минприроды назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов
Популярные новости
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к&nbsp;коррупционной схеме ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
18 декабря, четверг
12:50
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опр...
12:40
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
12:19
Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход: что это
12:04
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
11:59
Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане