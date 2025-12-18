Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане

Депутат призвал разобраться с ситуацией по разработке золота на месторождении в Чычкане. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов.

По его словам, народ Токтогульского района сильно озабочен тем, что компания «Мурас синтез» намерена разрабатывать месторождение в Чычкане.

«Там ситуация такая, что дело доходит до ледников. Местные жители пьют воду из реки Бала-Чычкан. Они просят парламент разобраться в ситуации и дать свою оценку», — добавил Кундузбек Сулайманов.

Напомним, что ранее гидролог Гульбара Оморова рассказала: местные жители глубоко обеспокоены планами разведки и добычи золота на озере Кызыл-Кол в Чычканском ущелье, среди ледников и высокогорных снежников, пастбищ.

По ее словам, они в отчаянии и очень просят, чтобы их голос был услышан на самом высоком уровне: руководство страны должно знать о рисках экологической катастрофы и загрязнения водных ресурсов, в том числе рек Чычкан, Бала-Чычкан и источников, родников в этом ущелье.

«Вода для питья 40-тысячного города Токтогула поступает из реки Бала-Чычкан, которая берет начало именно в тех ледниках, где проводятся разведывательные работы и планируется добыча золота. Потеря этих ледников грозит не только экологии, но и жизни и здоровью тысяч людей, уничтожением диких животных и утратой уникального биоразнообразия флоры и фауны. Мы все знаем, что ущелье Чычкан и район озера Кызыл-Кол имеют официальный охранный статус еще с 1972 года. Постановлением Совета Министров Киргизской ССР № 532 от 1972-го здесь создан Чычканский государственный зоологический заказник. Также игнорируется официальное постановление «Об утверждении пользователей охотничьих угодий Джалал-Абадской области» от 28 июня 2005 года», — считает Гульбара Оморова.