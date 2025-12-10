Кыргызстан готов к сотрудничеству с горно-металлургической сферой Таджикистана

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев принимает участие во втором Международном горно-металлургическом форуме, который проходит в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Кыргызстан располагает промышленно значимыми месторождениями Сандык и Зардалек, суммарные запасы которых превышают 400 миллионов тонн алюминиевого сырья, что создает уникальные возможности для углубления сотрудничества с горно-металлургическим комплексом Таджикистана.

«Министр предложил рассмотреть создание единой трансграничной производственной цепочки: от добычи алюминиевого сырья в Кыргызстане — до выпуска готовой продукции в Таджикистане. По словам Машиева, такие проекты стали бы примером эффективной региональной индустриальной интеграции, обеспечили бы устойчивость поставок и вывели технологическое сотрудничество двух стран на новый уровень. КР готова развивать партнерство в формате Кыргызстан — Таджикистан — международные партнеры, объединяя добычу, переработку, инфраструктуру и экспорт готовой продукции», — подчеркнул министр.