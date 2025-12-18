В этом году право пользования недрами по 40 объектам продала Кыргызская геологическая служба. Общая сумма выручки составила $2 миллиона 353 тысячи при совокупной стартовой цене $210,6 тысячи.

Всего в 2025-м запланированы и объявлены торги на 60 объектов. Из них успешными признаны 40 аукционов. Итоговая сумма сделок превысила начальную стоимость более чем в 11 раз.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора считают, что это свидетельствует об интересе инвесторов к горнодобывающему сектору КР.

При этом аукционы по 13 объектам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от предпринимателей.