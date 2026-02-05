В Кыргызстане объем минеральных ресурсов оценивается в $177 миллиардов. Об этом на панельной сессии «Диалог B5+1 по критическим минералам» бизнес-форума «B5+1» сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в республике зарегистрировано более 1 тысячи месторождений, при этом разрабатывается меньше половины из них.

«Из 20 критических минералов, признанных в мире, в нашей стране активно разрабатываются всего семь», — сказал Аскар Сыдыков.

Он считает, что для активного развития сектора необходимы современные технологии, квалифицированные кадры и капитал. «Каждый вложенный доллар в доступность геологических данных создает $7,3 дохода», — добавил глава МДС.

КР еще не перешла к международным стандартам GORC и другим инновационным методам ведения геологических данных, отметил Аскар Сыдыков.

Инициатива «B5+1» реализуется Центром международного частного предпринимательства (CIPE) в рамках программы «Улучшение деловой среды в Центральной Азии» (IBECA), поддерживаемой Государственным департаментом США.