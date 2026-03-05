Сколько лицензий на разработку недр выдано с начала года, рассказало Минприроды

С начала 2026 года Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана удовлетворило заявки на получение лицензий от 20 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

‎‎По ее данным, большая часть разрешительных документов касается топливно-энергетического сектора:

добыча угля — 12 лицензий;

нефть и газ — 3 лицензии;

золото — 3 лицензии;

нерудные материалы — 2 лицензии.

‎‎Отмечается, что реализация проектов позволит обеспечить приток налоговых поступлений в бюджет и создаст новые рабочие места в регионах. ‎