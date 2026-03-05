08:55
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Экономика

Сколько лицензий на разработку недр выдано с начала года, рассказало Минприроды

С начала 2026 года Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана удовлетворило заявки на получение лицензий от 20 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

‎‎По ее данным, большая часть разрешительных документов касается топливно-энергетического сектора:

  • добыча угля — 12 лицензий;
  • нефть и газ — 3 лицензии;
  • золото — 3 лицензии;
  • нерудные материалы — 2 лицензии.

‎‎Отмечается, что реализация проектов позволит обеспечить приток налоговых поступлений в бюджет и создаст новые рабочие места в регионах. ‎ 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364599/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированные медицинские учреждения
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА
В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий
ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения
В Кыргызстане проведено 26 аукционов на право пользования участками недр — МДС
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Право пользования недрами по 40 объектам продала Кыргызская геологическая служба
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Рубль продолжает дешеветь, как и&nbsp;остальные валюты. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Когда будут сняты ограничения на&nbsp;потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
08:42
В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим рег...
08:28
Сколько лицензий на разработку недр выдано с начала года, рассказало Минприроды
08:11
В мошенничестве с авто на $23,5 тысячи подозревают бишкекчанина — он задержан
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 марта, среда
23:40
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая
23:24
Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят
23:03
Запасов ГСМ в Кыргызстане хватит на два месяца — нефтетрейдеры
22:46
В городе Манасе за 11,6 миллиона сомов хотят построить монумент в парке «Достук»
22:23
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах