В Кыргызстане выросли запасы золота и угля: что происходит в горной отрасли

С 2021 по 2025 год горнодобывающая отрасль Кыргызстана продемонстрировала устойчивую положительную динамику. Существенный рост обеспечен за счет активизации геологоразведочных работ, включения новых запасов в государственный баланс и запуска перерабатывающих проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Ключевые результаты зафиксированы в 2024-2025 годах. По итогам масштабных геологоразведочных работ на месторождении Кумтор в 2024-м запасы золота увеличились на 147,4 тонны и поставлены на государственный баланс. Это позволяет продлить срок эксплуатации рудника на десятилетия и обеспечить его стабильную работу с учетом экологических и социальных требований.

В прошлом году на государственный баланс также поставлены запасы, содержащиеся в хвостохранилище «Кумтора», — 121 тонна золота и 225 тонн серебра. Реализация проекта рассчитана на 17 лет. В первой половине 2025-го завершены проектные работы, после чего ряд ключевых объектов введен в эксплуатацию.

В частности, на участке Бучук месторождения Солтон-Сары в Нарынской области золотообогатительная фабрика начала работу в пилотном режиме и уже осуществляет выпуск золота.

Отдельно отмечается рост интереса к угольной отрасли. С начала прошлого года выдано 34 лицензионных соглашения на добычу твердого топлива, введено в эксплуатацию более 20 новых участков. Среди них — золотоносное месторождение Шахтал в Нарынской области, а также угольные месторождения Кожо-Келен и Беш-Бурхан в Ошской области.

Принятые меры направлены на обеспечение внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами, а также на наращивание экспортного потенциала страны.