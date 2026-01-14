18:48
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Экономика

В Кыргызстане выросли запасы золота и угля: что происходит в горной отрасли

С 2021 по 2025 год горнодобывающая отрасль Кыргызстана продемонстрировала устойчивую положительную динамику. Существенный рост обеспечен за счет активизации геологоразведочных работ, включения новых запасов в государственный баланс и запуска перерабатывающих проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Ключевые результаты зафиксированы в 2024-2025 годах. По итогам масштабных геологоразведочных работ на месторождении Кумтор в 2024-м запасы золота увеличились на 147,4 тонны и поставлены на государственный баланс. Это позволяет продлить срок эксплуатации рудника на десятилетия и обеспечить его стабильную работу с учетом экологических и социальных требований.

В прошлом году на государственный баланс также поставлены запасы, содержащиеся в хвостохранилище «Кумтора», — 121 тонна золота и 225 тонн серебра. Реализация проекта рассчитана на 17 лет. В первой половине 2025-го завершены проектные работы, после чего ряд ключевых объектов введен в эксплуатацию.

В частности, на участке Бучук месторождения Солтон-Сары в Нарынской области золотообогатительная фабрика начала работу в пилотном режиме и уже осуществляет выпуск золота.

Отдельно отмечается рост интереса к угольной отрасли. С начала прошлого года выдано 34 лицензионных соглашения на добычу твердого топлива, введено в эксплуатацию более 20 новых участков. Среди них — золотоносное месторождение Шахтал в Нарынской области, а также угольные месторождения Кожо-Келен и Беш-Бурхан в Ошской области.

Принятые меры направлены на обеспечение внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами, а также на наращивание экспортного потенциала страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357852/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане
Минприроды призывает госорганы и местные власти отказаться от новогодних салютов
Кыргызстан готов к сотрудничеству с горно-металлургической сферой Таджикистана
В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов
Месторождение Долпран, разрабатываемое компанией из КНР, вернут государству
КР присоединилась к Самаркандской декларации по сохранению дикой природы ЦА
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
Лица, сообщившие о фактах браконьерства, получают вознаграждение от государства
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
18:45
В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем В Узбекистане появится центр координации сотрудничества...
18:24
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
18:14
В России определят условия для пребывания детей мигрантов
18:09
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
18:01
Примите меры! Несовершеннолетние попрошайки облюбовали новую подземку в Бишкеке