«Кыргызалтын» получил право пользования недрами на месторождении Талды-Булак

ОАО «Кыргызалтын» получило право пользования недрами на месторождении Талды-Булак в Таласской области. Соответствующее распоряжение кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

Фото из архива. ОАО «Кыргызалтын» получило право пользования недрами на месторождении Талды-Булак

Согласно документу, компания вправе осуществлять разработку месторождения золота и меди Талды-Булак площадью 178,6 гектара и проводить геологоразведочные работы на Талды-Булакской площади размером 3315,4 гектара.

«Кыргызалтын» до начала освоения участков обязан обеспечить соблюдение требований Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

Месторождение Талды-Булак содержит золото, медь, молибден. По прогнозу экспертов, ресурсы оцениваются примерно в 120 тонн золота и около 800 тысяч тонн меди.

Ранее комиссия по вопросам лицензирования недропользования приостановила четыре лицензии ОсОО «Талас Коппер Голд».