Экономика

«Кыргызалтын» получил право пользования недрами на месторождении Талды-Булак

ОАО «Кыргызалтын» получило право пользования недрами на месторождении Талды-Булак в Таласской области. Соответствующее распоряжение кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

из архива
Фото из архива.

Согласно документу, компания вправе осуществлять разработку месторождения золота и меди Талды-Булак площадью 178,6 гектара и проводить геологоразведочные работы на Талды-Булакской площади размером 3315,4 гектара.

«Кыргызалтын» до начала освоения участков обязан обеспечить соблюдение требований Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

Месторождение Талды-Булак содержит золото, медь, молибден. По прогнозу экспертов, ресурсы оцениваются примерно в 120 тонн золота и около 800 тысяч тонн меди.  

Ранее комиссия по вопросам лицензирования недропользования приостановила четыре лицензии ОсОО «Талас Коппер Голд».
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
