Цифровизация. Минстрой КР выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн

В 2026 году Минстрой выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн. Об этом стало известно на совещании под председательством замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по цифровому развитию Бактыяра Станбекова.

По данным министерства, в ходе совещания представлен отчет, отражающий количественные и качественные показатели перехода на цифровой формат работы.

«После внедрения автоматизированной информационной системы управлением выдано свыше 5 тысяч разрешительных документов, которые заявители получают в дистанционном онлайн-режиме. Замминистра подчеркнул необходимость полного перевода всех выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая внутренние процессы согласования и межведомственное взаимодействие, исключительно в электронный формат. Также поручено провести детальный анализ внутренних процедур, направленный на сокращение сроков выдачи разрешительных документов, усиление работы службы поддержки и создание более благоприятных условий для граждан и юридических лиц», — говорится в сообщении.