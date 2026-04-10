20:30
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

Цифровизация. Минстрой КР выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн

В 2026 году Минстрой выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн. Об этом стало известно на совещании под председательством замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по цифровому развитию Бактыяра Станбекова.

По данным министерства, в ходе совещания представлен отчет, отражающий количественные и качественные показатели перехода на цифровой формат работы.

«После внедрения автоматизированной информационной системы управлением выдано свыше 5 тысяч разрешительных документов, которые заявители получают в дистанционном онлайн-режиме. Замминистра подчеркнул необходимость полного перевода всех выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая внутренние процессы согласования и межведомственное взаимодействие, исключительно в электронный формат. Также поручено провести детальный анализ внутренних процедур, направленный на сокращение сроков выдачи разрешительных документов, усиление работы службы поддержки и создание более благоприятных условий для граждан и юридических лиц», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369931/
просмотров: 84
Версия для печати
Популярные новости
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
10 апреля, пятница
20:22
Цифровизация. Минстрой КР выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн
20:05
В Нарыне при поддержке Швейцарии построят четыре селезащитных сооружения
19:51
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу
19:43
В прокат выходит кыргызский боевик «Мафия»
19:24
На капельное орошение в Чуйской области выделяют 12 миллионов сомов