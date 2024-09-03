Какие преимущества Кыргызстану даст КПП «Бедель»

Завотделом политических исследований при Национальной академии наук Токон Мамытов рассказал о значении открытия контрольно-пропускного пункта «Бедель», который, по его словам, не просто КПП, а ключевой международный проект. Об этом он заявил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, история этого пункта началась 28 лет назад, когда обсуждали строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который имеет стратегическое значение.

Токон Мамытов отметил, что за эти годы упущены значительные возможности. По его словам, открытие «Беделя» станет ключевым шагом в решении не только вопросов торговли и пассажиропотока, но и внутренних задач, таких как развитие Сары-Джазского региона. Он обладает огромным потенциалом в области энергетики и горной добычи, включая крупнейшие месторождения олова и вольфрама. По его данным, в недрах региона содержится около 400 тысяч тонн руды, из которых более 100 тысяч тонн составляет вольфрам, а остальное – олово. Эти редкоземельные металлы могут стать основой для экономического подъема страны.

Кроме того, «Бедель» имеет стратегическое значение для расширения торговых и экономических связей с Казахстаном и Россией. Пункт пропуска охватывает восточный фланг евразийского континента, связывая Алматы с Сибирью через Кашгарский край. Это делает регион важным узлом на пути к обилию ресурсов, которые будут востребованы не только в Кыргызстане, но и у его соседей.

Напомним, президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю открытия нового пропуска «Бедель» на государственной границе между КР и КНР, которое состоится сегодня, 3 сентября.