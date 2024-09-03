21:24
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Какие преимущества Кыргызстану даст КПП «Бедель»

Завотделом политических исследований при Национальной академии наук Токон Мамытов рассказал о значении открытия контрольно-пропускного пункта «Бедель», который, по его словам, не просто КПП, а ключевой международный проект. Об этом он заявил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, история этого пункта началась 28 лет назад, когда обсуждали строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который имеет стратегическое значение.

Токон Мамытов отметил, что за эти годы упущены значительные возможности. По его словам, открытие «Беделя» станет ключевым шагом в решении не только вопросов торговли и пассажиропотока, но и внутренних задач, таких как развитие Сары-Джазского региона. Он обладает огромным потенциалом в области энергетики и горной добычи, включая крупнейшие месторождения олова и вольфрама. По его данным, в недрах региона содержится около 400 тысяч тонн руды, из которых более 100 тысяч тонн составляет вольфрам, а остальное – олово. Эти редкоземельные металлы могут стать основой для экономического подъема страны.

Кроме того, «Бедель» имеет стратегическое значение для расширения торговых и экономических связей с Казахстаном и Россией. Пункт пропуска охватывает восточный фланг евразийского континента, связывая Алматы с Сибирью через Кашгарский край. Это делает регион важным узлом на пути к обилию ресурсов, которые будут востребованы не только в Кыргызстане, но и у его соседей.

Напомним, президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю открытия нового пропуска «Бедель» на государственной границе между КР и КНР, которое состоится сегодня, 3 сентября.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303874/
просмотров: 2111
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Китай запускают новый пункт пропуска. Обращение президента
Топ-3 популярных товаров, которые продают Кыргызстан и наши ближайшие соседи
«Бедел» көзөмөл өткөрүү пунктунун расмий ачылышы сентябрга пландалууда
Самые популярные товары: что закупают Кыргызстан и наши соседи
За полгода бизнес Кыргызстана продал на Wildberries товара на 6 миллиардов сомов
Внешнеторговый оборот Кыргызстана и Узбекистана с начала 2024-го — $382 миллиона
Кыргызстан и Узбекистан хотят достичь товарооборота в $2 миллиарда за шесть лет
Жогорку Кенеш одобрил открытие еще одного КПП на границе с Китаем
Товарооборот Кыргызстана и России увеличился на 5 процентов — Дмитрий Вольвач
Кабмин: К росту импорта товаров из Узбекистана причастен Райым Матраимов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начали производить шины В Кыргызстане начали производить шины
Потолок высотой 14&nbsp;метров. Детали строительства нового &laquo;Белого дома&raquo; Потолок высотой 14 метров. Детали строительства нового «Белого дома»
Ставки на&nbsp;утильсбор могут ввести уже в&nbsp;этом году. Как их&nbsp;будут рассчитывать? Ставки на утильсбор могут ввести уже в этом году. Как их будут рассчитывать?
С&nbsp;1&nbsp;сентября в&nbsp;Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и&nbsp;ГСМ С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и ГСМ
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов