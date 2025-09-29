Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев дал старт строительству тоннелей на автодороге Барскоон — Бедель. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно проекту, на перевалах Соок и Ашуу-Суу построят два тоннеля длиной 5 тысяч 340 и 3 тысячи 840 метров соответственно. Они станут одними из самых длинных и сложных в истории Кыргызстана.

«Президент Садыр Жапаров поставил четкую задачу: работы должны проводиться без задержек, в срок и с соблюдением высоких стандартов качества», — отметил Бакыт Торобаев.

На трассе также предусмотрено строительство мостов, лавинозащитных галерей, ограждений от камнепадов и селевых потоков. Общая протяженность дороги составит около 150 километров.

Сейчас на объекте задействованы 287 специалистов и 162 единицы спецтехники. Для рабочих построены четыре лагеря.

Напомним, 27 августа с участием главы государства начались строительные работы самой трассы, ведущей к КПП «Бедель» на кыргызско-китайской границе.

Международная автодорога Барскоон — Бедель рассматривается как важный элемент транспортной сети страны. Реализация проекта позволит сэкономить время в пути, повысить безопасность движения и укрепить роль КР как транспортно-логистического узла региона.