11:32
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

На Иссык-Куле начали строительство тоннелей на трассе Барскоон — Бедель

Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев дал старт строительству тоннелей на автодороге Барскоон — Бедель. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно проекту, на перевалах Соок и Ашуу-Суу построят два тоннеля длиной 5 тысяч 340 и 3 тысячи 840 метров соответственно. Они станут одними из самых длинных и сложных в истории Кыргызстана.

«Президент Садыр Жапаров поставил четкую задачу: работы должны проводиться без задержек, в срок и с соблюдением высоких стандартов качества», — отметил Бакыт Торобаев.

На трассе также предусмотрено строительство мостов, лавинозащитных галерей, ограждений от камнепадов и селевых потоков. Общая протяженность дороги составит около 150 километров.

Сейчас на объекте задействованы 287 специалистов и 162 единицы спецтехники. Для рабочих построены четыре лагеря.

Напомним, 27 августа с участием главы государства начались строительные работы самой трассы, ведущей к КПП «Бедель» на кыргызско-китайской границе.

Международная автодорога Барскоон — Бедель рассматривается как важный элемент транспортной сети страны. Реализация проекта позволит сэкономить время в пути, повысить безопасность движения и укрепить роль КР как транспортно-логистического узла региона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345224/
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»
Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
В Кыргызстане меняют правила присвоения ИНН: появится новый код для иностранцев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;сентября Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали&nbsp;&mdash; ГТС Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
29 сентября, понедельник
11:20
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток...
11:17
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
11:14
Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике
11:04
Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области
11:02
ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе