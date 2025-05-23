Строительство КПП «Бедель» завершат к 2027 году

Кыргызстан и Китай готовятся к запуску нового масштабного транспортного коридора — автомобильного пункта пропуска «Бедель» на совместной границе. Как сообщили в Таможенной службе, проект реализуется в рамках договоренностей лидеров двух государств и в настоящее время ведомство активно работает над его претворением в жизнь.

Новый международный автомобильный пункт пропуска «Бедель» будет способен принимать и отправлять товары и грузовые транспортные средства. Он расположится на высоте 3 тысячи 100 метров над уровнем моря и займет внушительную площадь 13 гектаров. Проектная пропускная способность КПП составит до 900 автотранспортных средств в сутки, что обещает значительно разгрузить существующие маршруты.

Как сообщили в ГТС, ключевым преимуществом запуска КПП «Бедель» станет сокращение маршрута доставки товаров из Китайской Народной Республики. Это, в свою очередь, приведет к существенному уменьшению сроков транспортировки и снижению издержек для перевозчиков и бизнеса.

Инфраструктура нового пункта пропуска будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Предусмотрено строительство современных административных зданий и сооружений, которые будут функционировать по удобному принципу «одного окна». Для эффективной работы будут созданы специализированные места и площадки для таможенного контроля грузов, а также многополосная проезжая часть.

Особое внимание уделено условиям для участников внешнеэкономической деятельности и водителей. В проекте заложены комфортабельные места отдыха, санитарные зоны и вся необходимая инфраструктура для длительного ожидания, что особенно важно в условиях высокогорья. Кроме того, внедрение современных цифровых и технических решений призвано создать максимально прозрачные и благоприятные условия для бизнеса при пересечении границы.

Учитывая сложные природно-климатические особенности местности, начало строительных работ запланировано на 2025 год. Завершить строительство и ввести пункт пропуска в эксплуатацию планируется к концу 2027-го.

Напомним, в сентябре 2024 года на кыргызско-китайской границе открыли новый пункт пропуска «Бедель». Этот транспортный коридор стал третьими крупными воротами и мостом, связывающим Кыргызстан и Китай наряду с пунктами пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Однако ГТС планирует увеличить его пропускную способность.