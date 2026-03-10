10:36
Кабмин создал госдирекцию по строительству дороги Барскоон — Бедель

Кабинет министров принял постановление о создании учреждения «Государственная дирекция по строительству автомобильной дороги Барскоон — Бедель» при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Учреждение создается для контроля реализации проекта строительства дороги Барскоон — Бедель, а также для координации взаимодействия госорганов, органов местного самоуправления и подрядных организаций.

Согласно документу, штатная численность дирекции составит 13 сотрудников. Министерству транспорта поручено зарегистрировать учреждение в органах юстиции и обеспечить его материально-техническую работу.

Финансирование дирекции будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на строительство дороги, в пределах до 2,9 процента от объема инвестиций в основной капитал проекта.

Также постановлением внесены изменения в ряд решений правительства, регулирующих структуру Министерства транспорта и нормативы расходов при строительстве объектов.

Документ вступит в силу через 10 дней.
