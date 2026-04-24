Экономика

Запрет на вывоз леса из Кыргызстана планируют продлить

В Кыргызстане вновь вводят временный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Постановление вынес на общественное обсуждение кабинет министров.

Ограничение будет действовать в течение шести месяцев и распространяется на основные виды древесины и пиломатериалов. Запрет вступит в силу после официального опубликования документа.

Как следует из обоснования, мера направлена на предотвращение реэкспорта лесоматериалов в третьи страны и обеспечение внутреннего рынка сырьем.

Власти отмечают, что собственные лесные ресурсы Кыргызстана ограничены, а большая часть древесины завозится из стран ЕАЭС, прежде всего из России. При этом экспорт таких материалов из республики в последние годы минимален и продолжает снижаться.

Одновременно сохраняется высокий объем импорта пиломатериалов, что делает рынок зависимым от внешних поставок. В этих условиях правительство стремится не допустить дефицита и стабилизировать внутренние цены. 

В рамках решения Министерство экономики обязано уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД — страны СНГ. Таможенной и пограничной службам поручено усилить контроль за перемещением древесины.

Ранее действовавшее аналогичное постановление от декабря 2025 года признано утратившим силу.

В кабмине подчеркивают, что запрет носит временный характер и не должен привести к негативным экономическим последствиям, но позволит усилить контроль над оборотом древесины и защитить внутренний рынок.
