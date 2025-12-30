13:49
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Экономика

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина и дизеля

Правительство России с 1 января следующего года продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива, следует из опубликованных постановлений.

Документы вступили в силу с 29 декабря. Отмечается, что решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.

«Правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, новым постановлением продлен до 28 февраля 2026-го включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — сообщила пресс-служба.

Еще одним постановлением до 28 февраля следующего года включительно продлен запрет для трейдеров на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Это ограничение не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Ранее правительство РФ на фоне высокого сезонного спроса, ремонта НПЗ ввело запрет для трейдеров на экспорт дизтоплива с 1 октября и до конца 2025-го. Ограничения не касались нефтеперерабатывающих заводов. На этот же срок продлен запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка, включая производителей.

Мера не распространяется на горючее, вывозимое для личного пользования, и поставки в целях международной гуманитарной помощи. Также ограничение не касается экспорта в рамках межправительственных соглашений с другими странами, в частности с членами Евразийского экономического союза, такими как Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356579/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить
НЭСК объявила тендер на закупку ГСМ на 370 миллионов сомов
В Кыргызстане промаркировали более 2,1 миллиона тонн топлива с начала года
Кыргызстан опустился на 41-е место в мировом рейтинге цен на бензин
Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в декабре
Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан
Россия удовлетворила все запросы Кыргызстана на поставку ГСМ — Амангельдиев
Кыргызстан и Россия скорректировали план поставок топлива на 2025 год
Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
13:42
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотруднико...
13:24
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
13:19
На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов
13:15
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
13:15
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов