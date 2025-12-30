Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина и дизеля

Правительство России с 1 января следующего года продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива, следует из опубликованных постановлений.

Документы вступили в силу с 29 декабря. Отмечается, что решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.

«Правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, новым постановлением продлен до 28 февраля 2026-го включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — сообщила пресс-служба.

Еще одним постановлением до 28 февраля следующего года включительно продлен запрет для трейдеров на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Это ограничение не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Ранее правительство РФ на фоне высокого сезонного спроса, ремонта НПЗ ввело запрет для трейдеров на экспорт дизтоплива с 1 октября и до конца 2025-го. Ограничения не касались нефтеперерабатывающих заводов. На этот же срок продлен запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка, включая производителей.

Мера не распространяется на горючее, вывозимое для личного пользования, и поставки в целях международной гуманитарной помощи. Также ограничение не касается экспорта в рамках межправительственных соглашений с другими странами, в частности с членами Евразийского экономического союза, такими как Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.