13:50
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Пермский край России в шесть раз увеличил экспорт леса в Кыргызстан

Пермский край России в шесть раз увеличил экспорт леса в Кыргызстан. Такие данные следуют из статистики регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что Пермский край наращивает экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. 

С 1 января по 23 декабря в шесть раз увеличилась отправка хвойных и лиственных лесоматериалов, деревянных изделий в КР. Республика получила 12,37 тысячи кубических метров продукции от поставщиков Прикамья. Годом ранее объем поставок за аналогичный период составил 2,05 тысячи кубометров.

Вся экспортная продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль. Проведенные лабораторные исследования подтвердили, что древесина и изделия из нее не содержат карантинных организмов и полностью соответствуют установленным требованиям страны-импортера, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355799/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году из Кыргызстана в Красноярск ввезли 12,6 тысячи попугаев
В Свердловскую область России доставили более 19 тонн яблок из Кыргызстана
Орловская область России начала экспорт соевого шрота в Кыргызстан
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Запрет на вывоз из Кыргызстана древесины и лесоматериалов инициирует кабмин
В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали
Россельхознадзор предотвратил отправку в Кыргызстан партии зараженного леса
Более 48 тонн фруктов и ягод из Кыргызстана доставлено в российский Архангельск
В семь раз выросли поставки ягод из Кыргызстана в Кировскую область России
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Кыргызстан и&nbsp;Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
13:48
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан закупил три самолета на 2,385 миллиарда сомов Адылбек Касымалиев: Кыргызстан закупил три самолета на ...
13:44
«Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
13:43
Несовершеннолетнюю увезли силой: милиция задержала «жениха» и сообщников
13:41
Пермский край России в шесть раз увеличил экспорт леса в Кыргызстан
13:39
В 2026 году в Кыргызстане планируется строительство 17 малых ГЭС