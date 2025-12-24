Пермский край России в шесть раз увеличил экспорт леса в Кыргызстан. Такие данные следуют из статистики регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что Пермский край наращивает экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии.

С 1 января по 23 декабря в шесть раз увеличилась отправка хвойных и лиственных лесоматериалов, деревянных изделий в КР. Республика получила 12,37 тысячи кубических метров продукции от поставщиков Прикамья. Годом ранее объем поставок за аналогичный период составил 2,05 тысячи кубометров.

Вся экспортная продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль. Проведенные лабораторные исследования подтвердили, что древесина и изделия из нее не содержат карантинных организмов и полностью соответствуют установленным требованиям страны-импортера, отметили в ведомстве.