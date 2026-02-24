10:52
Экономика

Кыргызстан временно запретил экспорт минеральных удобрений за пределы ЕАЭС

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать шесть месяцев и вступит в силу через пять дней.

Запрет распространяется на все виды минеральных удобрений, кроме тех, что ранее были импортированы из третьих стран и признаны не соответствующими требованиям качества. Также исключения предусмотрены для гуманитарной помощи, поставляемой по решению кабмина.

Министерство экономики и коммерции обязано в трехдневный срок уведомить о введении запрета Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию. Аналогичное уведомление направит и МИД — в Исполнительный комитет СНГ.

Ранее действовавшее постановление от 3 марта 2025 года признано утратившим силу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363243/
просмотров: 234
