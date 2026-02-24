Кыргызстан временно запретил экспорт минеральных удобрений за пределы ЕАЭС

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать шесть месяцев и вступит в силу через пять дней.

Запрет распространяется на все виды минеральных удобрений, кроме тех, что ранее были импортированы из третьих стран и признаны не соответствующими требованиям качества. Также исключения предусмотрены для гуманитарной помощи, поставляемой по решению кабмина.

Министерство экономики и коммерции обязано в трехдневный срок уведомить о введении запрета Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию. Аналогичное уведомление направит и МИД — в Исполнительный комитет СНГ.

Ранее действовавшее постановление от 3 марта 2025 года признано утратившим силу.