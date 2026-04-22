Власть

Вывоз угля хотят ограничить, власти готовят запрет на полгода

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временных ограничений на вывоз угля.

Документ предусматривает запрет на экспорт угля автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев. Ограничение не будет распространяться на пункты пропуска «Иркештам» и «Торугарт», а также на государственную компанию «Кыргызкомур».

Как отмечается в справке-обосновании, мера направлена на предотвращение дефицита топлива на внутреннем рынке, особенно в осенне-зимний период, а также на сдерживание роста цен для населения.
Власти указывают, что в последние годы наблюдается рост спроса на уголь в регионе, что приводит к увеличению его вывоза за границу и рискам нехватки внутри страны.

Кроме того, предлагаемые ограничения должны снизить уровень контрабанды, обеспечить прозрачность экспортных операций и увеличить поступления в бюджет.

Отмечается, что аналогичные меры ранее уже применялись и позволили избежать дефицита угля и резкого роста цен. Так, в 2025 году через «Кыргызкомур» было экспортировано около 411 тысяч тонн угля на сумму свыше 2 миллиарда сомов.

Проект также предусматривает уведомление международных организаций, включая ВТО и ЕАЭС, о введении временных ограничений.

Документ опубликован для общественного обсуждения 22 апреля 2026 года.
