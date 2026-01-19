15:13
Власть

Власти хотят на полгода запретить вывоз известняка-ракушечника из Кыргызстана

Кабинет министров представил на общественное обсуждение проект постановления о введении временного шестимесячного запрета на вывоз произведенного или добытого в стране известняка-ракушечника за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Запрет распространяется на сырье и материалы, классифицируемые по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0 — необработанный или грубо раздробленный известняк-ракушечник, а также распиленные блоки и плиты прямоугольной или квадратной формы.

Проект регламентирует:

  • установление шестимесячного запрета на экспорт вне ЕАЭС;
  • обязательное уведомление в течение трех дней Всемирной торговой организации, Евразийской экономической комиссии и Исполкома СНГ;
  • поручение Таможенной и Пограничной службам принять меры по пресечению незаконного вывоза;
  • признание утратившим силу предыдущего постановления № 553 от 3 сентября 2025 года.

Цель документа — предотвратить неконтролируемый вывоз важного минерального сырья, сохранить ресурсную базу страны и обеспечить стабильность поставок для внутреннего рынка.
