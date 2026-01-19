Власти хотят на полгода запретить вывоз известняка-ракушечника из Кыргызстана

Кабинет министров представил на общественное обсуждение проект постановления о введении временного шестимесячного запрета на вывоз произведенного или добытого в стране известняка-ракушечника за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Запрет распространяется на сырье и материалы, классифицируемые по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0 — необработанный или грубо раздробленный известняк-ракушечник, а также распиленные блоки и плиты прямоугольной или квадратной формы.
Проект регламентирует:
- установление шестимесячного запрета на экспорт вне ЕАЭС;
- обязательное уведомление в течение трех дней Всемирной торговой организации, Евразийской экономической комиссии и Исполкома СНГ;
- поручение Таможенной и Пограничной службам принять меры по пресечению незаконного вывоза;
- признание утратившим силу предыдущего постановления № 553 от 3 сентября 2025 года.
Цель документа — предотвратить неконтролируемый вывоз важного минерального сырья, сохранить ресурсную базу страны и обеспечить стабильность поставок для внутреннего рынка.