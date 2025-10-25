В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали

В США разработали новый вид древесины, который, по словам создателей, в 10 раз крепче и в 6 раз легче, чем сталь. Материал получил название «супердревесина» (superwood), сообщает CNN.

Отмечается, что новый сверхпрочный материал до 20 раз прочнее обычной древесины и до 10 раз устойчивее к вмятинам. Это делает его невосприимчивым к грибкам и насекомым. Также «супердревесина» с высоким рейтингом прошла испытания на огнестойкость.

Около десяти лет назад материаловед Лянбин Ху, соучредитель компании InventWood, поставив целью создание нового высокопрочного строительного материала, нашел инновационные способы переработки древесины. В публикации говорится, что ученому даже удалось сделать древесину прозрачной, удалив из ее состава лигнин, который придает древесине цвет.

В 2017 году он подверг обычную древесину химической обработке для укрепления ее натуральной целлюлозы. Древесину сначала кипятили в ванне с водой и специальными химикатами, затем подвергали горячему прессованию, чтобы разрушить ее на клеточном уровне и повысить плотность. Спустя неделю эксперимента древесина имела соотношение прочности к массе, «превосходящее большинство конструкционных металлов и сплавов», согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature.

Лянбин Ху отметил, что любой вид древесного материала подойдет для изготовления сверхпрочной древесины. Его команда провела испытания с 19 различными видами древесины, а также с бамбуком. По словам ученого, метод сработал со всеми из них.

В настоящее время, спустя годы тестирования, «супердревесина» вышла на коммерческий рынок и стоит дороже обычной, а ее производство оставляет больший углеродный след. Но, по словам Лянбина Ху, по сравнению с производством стали выбросы углерода здесь ниже на 90 процентов.

Предполагается, что из «супердревесины» можно будет построить целое здание, однако это потребует дополнительных испытаний. В последнее время древесина стала популярным материалом в строительстве небоскребов.