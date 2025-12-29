11:07
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить

Проект постановления кабинет министров о введении временного запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийский экономический союз вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы таможенной территории ЕАЭС. Ограничение планируется ввести по истечении пяти дней с даты вступления постановления в силу. При этом запрет не будет распространяться на международный транзит и гуманитарную помощь, оказываемую кабинетом министров.

Также уточняется, что действие запрета не затронет обратный вывоз минеральных удобрений, если при их экспорте будет выявлено несоответствие требованиям качества.

Согласно проекту, Министерство экономики и коммерции в трехдневный срок с даты вступления документа в силу должно уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временных ограничений. Министерству иностранных дел поручается проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Контроль за пресечением незаконного вывоза минеральных удобрений предполагается возложить на Государственную таможенную службу и Пограничную службу ГКНБ.

Одновременно проектом предлагается признать утратившим силу постановление, которым ранее уже вводился аналогичный временный запрет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356426/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ
Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов
Кабмин утвердил протокол по применению соглашения о Российско-Кыргызском фонде
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
Кабмин уточнил порядок выплат экс-сотрудникам военных судов
В Кыргызстане утвердили новые условия оплаты труда в донорских проектах
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
Госпредприятиям разрешили направлять прибыль на обновление техники
Кабмин утвердил новый порядок применения спецсредств при охране госграницы
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
29 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 дека...
10:58
В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова
10:53
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
10:46
Глава службы информполитики обновил флаг Кыргызстана на вершине Учителя
10:43
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie