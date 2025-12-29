Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить

Проект постановления кабинет министров о введении временного запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийский экономический союз вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы таможенной территории ЕАЭС. Ограничение планируется ввести по истечении пяти дней с даты вступления постановления в силу. При этом запрет не будет распространяться на международный транзит и гуманитарную помощь, оказываемую кабинетом министров.

Также уточняется, что действие запрета не затронет обратный вывоз минеральных удобрений, если при их экспорте будет выявлено несоответствие требованиям качества.

Согласно проекту, Министерство экономики и коммерции в трехдневный срок с даты вступления документа в силу должно уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временных ограничений. Министерству иностранных дел поручается проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Контроль за пресечением незаконного вывоза минеральных удобрений предполагается возложить на Государственную таможенную службу и Пограничную службу ГКНБ.

Одновременно проектом предлагается признать утратившим силу постановление, которым ранее уже вводился аналогичный временный запрет.