Экономика

Кабмин смягчил запрет на экспорт нефтепродуктов

Кабинет министров внес изменения в постановление о временном запрете на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Речь идет о постановлении от 1 марта 2021 года № 66.

Согласно обновленной редакции документа, запрет не распространяется на отдельные виды топлива, предназначенные для переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

Исключение сделано для продукции, поставляемой на переработку для ОсОО «Чайна Петроль Компани Джунда» и ОАО «Кыргызнефтегаз». В перечень входят бензин АИ-92 (К-2), бензин АИ-80, дизельное топливо (К-2), нафта, мазут и отопительное топливо.

При этом ограничения сохраняются на вывоз нефти и нефтепродуктов по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2709 (сырая нефть) и 2710 (нефтепродукты), автомобильным и железнодорожным транспортом за пределы Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
