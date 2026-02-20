Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК

Перспективы использования искусственного интеллекта в антимонопольной регулировании стран Евразийского экономического союза обсудили в Евразийской экономической комиссии.

По данным пресс-службы ЕЭК, состоялась конференция, посвященная перспективам использования ИИ в сфере антимонопольного регулирования на евразийском пространстве.

Рассмотрена роль ИИ как инструмента повышения эффективности работы предпринимателей, а также механизма антимонопольного контроля, требующего выработки общих подходов к его применению.

Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович отметил, что страны ЕАЭС нацелены не просто на изучение ИИ как объекта регулирования, но и на его активное внедрение в аналитическую работу органов-регуляторов.

«Технологии искусственного интеллекта должны превратиться из предмета нашего изучения и контроля в основной аналитический инструмент, позволяющий автоматизировать рутинные процессы и углубить аналитику для проактивного выявления рисков нарушения общих правил конкуренции», – сказал он.