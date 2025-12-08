17:16
Беспошлинный лимит в 200 евро: новые правила для интернет-покупок в ЕАЭС

Ввоз на территорию стран ЕАЭС товаров электронной торговли стоимостью до 200 евро будет осуществляться без уплаты таможенной пошлины. Такое решение сегодня приняли на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, в котором Кыргызстан представлял первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Как отмечается, на заседании Совета ЕЭК одобрили несколько важных решений.

1. Регулирование электронной торговли

Одобрен проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Основная задача документа — установление общих прозрачных правил для взаимной электронной торговли на внутреннем рынке союза. Соглашение направлено на соблюдение прав и законных интересов всех участников.

2. Таможенные нормы для физических лиц

Установлены новые стоимостные и тарифные нормы для товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС:

  • ввоз товаров стоимостью до 200 евро будет осуществляться без уплаты таможенной пошлины;

  • на товары, превышающие эту норму (за исключением отдельных категорий), установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5 процентов от стоимости, но не менее 1 евро за килограмм.

3. Маркировка товаров

Принято решение о введении маркировки на отдельные виды продукции:

  • пищевая продукция;

  • парфюмерно-косметическая продукция;

  • предметы личной гигиены;

  • товары бытовой химии.

Государства ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки товаров, включенных в утвержденный перечень.

4. Инициативы Кыргызской Республики: освобождение от пошлин

Кыргызская Республика инициировала вопрос о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, ввозимых в 2026 году для проведения официальных международных мероприятий высшего уровня. Речь о заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и официальных мероприятиях в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Этот вопрос рассмотрят на заседании Евразийского Межправительственного совета, которое состоится 11 декабря 2025 года в Москве.
