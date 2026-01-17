В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития вводит требования к маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Отмечается, что теперь за распространение подобных материалов без отметки предусмотрена административная ответственность.

При этом ведомство не намерено проводить массовые проверки каждого изображения и видео. Уполномоченный орган будет реагировать на обращения, жалобы, а также результаты мониторинга публичных ресурсов и официальных каналов распространения контента.

Административная ответственность наступает не за сам факт создания ИИ-контента, а за его использование и распространение.

За нарушение требований о маркировке ИИ-контента предусмотрены штрафы:

для физических лиц — 64 тысячи 875 тенге;

для малого бизнеса — 86 тысяч 500 тенге;

для среднего бизнеса — 129 тысяч 750 тенге;

для крупного бизнеса — 432 тысячи 500 тенге.

Закон об искусственном интеллекте вступает в силу 18 января 2026 года.

Ранее муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату.