Техноблог

В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки

В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития вводит требования к маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Отмечается, что теперь за распространение подобных материалов без отметки предусмотрена административная ответственность.

При этом ведомство не намерено проводить массовые проверки каждого изображения и видео. Уполномоченный орган будет реагировать на обращения, жалобы, а также результаты мониторинга публичных ресурсов и официальных каналов распространения контента.

Административная ответственность наступает не за сам факт создания ИИ-контента, а за его использование и распространение.

За нарушение требований о маркировке ИИ-контента предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — 64 тысячи 875 тенге;
  • для малого бизнеса — 86 тысяч 500 тенге;
  • для среднего бизнеса — 129 тысяч 750 тенге;
  • для крупного бизнеса — 432 тысячи 500 тенге.

Закон об искусственном интеллекте вступает в силу 18 января 2026 года.

Ранее муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358229/
просмотров: 234
