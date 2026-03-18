Экономика

В ЕАЭС решили маркировать часть кондитерских изделий

В рамках Евразийского экономического союза принято решение о введении маркировки отдельных видов кондитерских изделий. Об этом на брифинге сообщил начальник управления координации ЕАЭС Элимбек Каныбек уулу.

По его словам, решения о маркировке в союзе принимают на основе общей технологической модели. Однако они не являются обязательными для всех стран-участниц. Если одно из государств вводит маркировку определенного товара на своем рынке, оно уведомляет Евразийскую экономическую комиссию. После вопрос выносят на рассмотрение совета. В дальнейшем товар включают в общий перечень.

Это означает, что при экспорте в страну, где действует такое требование, кыргызстанские производители должны будут соответствующим образом маркировать продукцию. 

Как отметил Элимбек Каныбек уулу, наличие союзного решения упрощает процесс для бизнеса. В частности, предприниматели смогут получать коды маркировки внутри страны, а не закупать их за рубежом.

«Если бы такого решения не было, нам пришлось бы приобретать маркировку, например в России, что создавало бы дополнительные расходы для бизнеса», — пояснил он.

Он добавил, что Россия уже приняла решение о маркировке кондитерских изделий в потребительской упаковке. Это позволит кыргызстанским экспортерам оформлять маркировку внутри страны — через компанию «Альфа Телеком».

При этом перечень товаров, подлежащих маркировке, будет расширяться. По словам представителя, к следующему заседанию совета ЕАЭС может быть принято решение еще по 3–5 видам продукции, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.
