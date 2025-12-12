09:13
Экономика

Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств

Евразийский межправительственный совет на заседании в Москве рассмотрел вопрос о перспективах развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что с учетом результатов обсуждения, состоявшегося на саммите глав государств ЕАЭС в июне 2025 года, ключевыми направлениями деятельности определены интеграция на базе информационной платформы Евразийской экономической комиссии и технологическое совершенствование системы маркировки; усиление контроля за легальностью и безопасностью товара посредством сопряжения с другими контролирующими системами на национальном уровне; донастройка процессов для обеспечения свободы передвижения маркированных товаров на внутреннем рынке союза.

В частности, планируется дальнейшее совершенствование информационных систем ЕАЭС, непосредственно отвечающих за обмен сведениями о маркированных товарах и запросы о заказе/выдаче кодов маркировки.

Также одним из основных векторов работы ЕЭК станет формирование скоординированных подходов и механизмов по исключению возможности маркировки товаров с неподтвержденной легальностью импорта или производства, а также товаров, не соответствующих техническим регламентам союза.

«Можно констатировать, что система маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС полностью состоялась. Следующим шагом будет дальнейшее улучшение процессов, направленное на более эффективное противодействие обороту контрафактной продукции. Для этих целей необходимо в первую очередь усилить роль системы маркировки для контроля за безопасностью товара и его легальностью при вводе в оборот», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354311/
