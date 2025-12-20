В Кыргызстане промаркировали более 2,1 миллиона тонн топлива с начала года

Налоговая служба совместно с оператором ОАО «Учкун» подвела итоги работы системы маркировки ГСМ. На 1 декабря этого года процедуру прошли 2 миллиона 142 тысячи 200 тонн бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, внедрение системы положительно отразилось на бюджетных показателях. За 11 месяцев 2025-го в казну поступило 3 миллиарда 736,7 миллиона акцизного налога на ГСМ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось получить больше на 79 миллионов 607,7 тысячи сомов.

Обязательную маркировку топлива в Кыргызстане ввели 1 октября 2024-го. Для этого используют специальные молекулярные маркеры, которые добавляют как в импортируемый, так и в производимый внутри страны продукт.

С 1 января 2025 года в республике действует полный запрет на оборот немаркированного бензина и дизеля.

Система помогает бороться с теневым рынком, гарантирует потребителям качество топлива и упрощает администрирование налогов для ГНС.