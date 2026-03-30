17:12
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

В Чуйской области построят цементный завод за $137 миллионов

В Кыргызстане подписано инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода в Чуйской области. Об этом сообщили в кабинете министров.

Документ заключен 30 марта между кабмином КР и ОсОО «ШАНФЭН ЗЭТ ЦЕМЕНТ». Проект предусматривает строительство предприятия мощностью 3,2 тысячи тонн клинкера в сутки на территории Кызыл-Октябрьского айыльного аймака Кеминского района.

кабмина
Фото кабмина

От имени кабмина соглашение подписал глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, со стороны компании — заместитель генерального директора Хуа Цзяньфэй.

Общий объем инвестиций в проект составит $137,6 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368074/
просмотров: 381
Версия для печати
Популярные новости
