В Чуйской области построят цементный завод за $137 миллионов

В Кыргызстане подписано инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода в Чуйской области. Об этом сообщили в кабинете министров.
Документ заключен 30 марта между кабмином КР и ОсОО «ШАНФЭН ЗЭТ ЦЕМЕНТ». Проект предусматривает строительство предприятия мощностью 3,2 тысячи тонн клинкера в сутки на территории Кызыл-Октябрьского айыльного аймака Кеминского района.
От имени кабмина соглашение подписал глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, со стороны компании — заместитель генерального директора Хуа Цзяньфэй.
Общий объем инвестиций в проект составит $137,6 миллиона.