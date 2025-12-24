18:16
В Кемине построят крупный цементный завод: президент ознакомился с ходом работ

Президент Садыр Жапаров посетил строящийся цементный завод в Кеминском районе Чуйской области и ознакомился с реализацией проекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Полпред президента в Чуйской области Азамат Осмонов заявил, что производственная мощность предприятия составит 3 тысячи 200 тонн клинкера в сутки. Завод займет 43 гектара, а ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

На этапе строительства планируется создать более 300 рабочих мест, после запуска предприятия — свыше 500.

Садыр Жапаров подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков строительства и важность проекта для социально-экономического развития региона. Он также поручил госорганам обеспечить всестороннюю поддержку инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355891/
