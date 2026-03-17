В ГНС КР призвали бизнес и государство найти золотую середину в налогообложении

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов встретился с предпринимателями города Оша. Об этом сообщает ГНС.

По ее данным, встреча прошла в формате вопрос-ответ.

«Бизнес-сообществу рассказали о внедряемых современных инструментах выявления налоговых нарушений, в том числе об аналитической системе «Салык күзөт», направленной на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования. Председатель ГНС отметил, что проведение подобных встреч направлено на выстраивание открытого диалога с бизнесом, выявление актуальных проблем и получение конкретных предложений по их решению», — говорится в сообщении.

Предприниматели смогли задать интересующие вопросы и получить разъяснения непосредственно от руководства Налоговой службы.

Глава ГНС подчеркнул, что государство, защищая свои интересы, не должно забывать и о предпринимателях. Важно находить баланс — обеспечивать справедливое налогообложение без создания излишних барьеров для ведения бизнеса.

По итогам встречи Алмамбет Шыкмаматов, выслушав мнения представителей бизнес-сообщества, обозначил ряд приоритетных задач и поручений, направленных на совершенствование взаимодействия с предпринимателями и дальнейшее улучшение налогового администрирования.