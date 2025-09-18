Глава ГНС назвал списание долгов со счетов налогоплательщиков защитой их прав

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов считает, что списание долгов налогоплательщиков с их банковских счетов и электронных кошельков защитой прав граждан. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября.

Во время обсуждения проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения» депутат Гуля Кожокулова заявила, что некоторые нормы нарушают права граждан.

«Я категорически против изменений. Я не могу понять, как можно так смело вносить проект, где имеется явное нарушение конституционных прав граждан? Как можно на автомате списывать с электронных кошельков задолженности? А право на обжалование, а нарушение банковской тайны?» — сказала депутат.

В свою очередь глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов заявил, что эта норма, наоборот, защищает права граждан.

«По действующему законодательству, признанные долги направляем на исполнение судебным исполнителям. Что такое признанные долги? Это решение суда, это признание своего долга. Судебный исполнитель закрывает выезд за границу, ищет имущество этого человека, создает дискомфорт. А мы предлагаем, если долг признанный, если все суды пришли, то мы, не утруждая его, с него снимаем деньги. Там четко написано: признанные долги. Если оставим судебным исполнителям, то они добавляют свои проценты», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что у бизнеса налоговая по такой схеме уже списывает долги, задавшись вопросом, почему нельзя делать то же самое с физлицами, если их долг уже признан судом.

По итогам обсуждения законопроект одобрен сразу в трех чтениях.