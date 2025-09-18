15:08
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Глава ГНС назвал списание долгов со счетов налогоплательщиков защитой их прав

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов считает, что списание долгов налогоплательщиков с их банковских счетов и электронных кошельков защитой прав граждан. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября.

Во время обсуждения проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения» депутат Гуля Кожокулова заявила, что некоторые нормы нарушают права граждан.

«Я категорически против изменений. Я не могу понять, как можно так смело вносить проект, где имеется явное нарушение конституционных прав граждан? Как можно на автомате списывать с электронных кошельков задолженности? А право на обжалование, а нарушение банковской тайны?» — сказала депутат.

В свою очередь глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов заявил, что эта норма, наоборот, защищает права граждан.

«По действующему законодательству, признанные долги направляем на исполнение судебным исполнителям. Что такое признанные долги? Это решение суда, это признание своего долга. Судебный исполнитель закрывает выезд за границу, ищет имущество этого человека, создает дискомфорт. А мы предлагаем, если долг признанный, если все суды пришли, то мы, не утруждая его, с него снимаем деньги. Там четко написано: признанные долги. Если оставим судебным исполнителям, то они добавляют свои проценты», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что у бизнеса налоговая по такой схеме уже списывает долги, задавшись вопросом, почему нельзя делать то же самое с физлицами, если их долг уже признан судом.

По итогам обсуждения законопроект одобрен сразу в трех чтениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344005/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС за восемь месяцев собрала более 243 миллиардов сомов налогов и страхвзносов
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
ГНС Кыргызстана переводит перерегистрацию налогоплательщиков в цифровой формат
Глава ГНС провел рейд в Оше: изъяли контрафактные напитки
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
За шесть месяцев план по налоговым сборам перевыполнен на 11 миллиардов сомов
Количество субъектов предпринимательства в Кыргызстане ежегодно растет
Патентная система упрощает выполнение налоговых обязательств для бизнеса
Глава ГНС: 60 процентов компаний в сфере архитектуры и дизайна уходят от налогов
ГНС запустила онлайн-сервис для продления сроков сдачи налоговой отчетности
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
15:04
В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона Bishkek Snow Leopard В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона B...
14:46
Национальные бренды Кыргызстана представили на выставках в Малайзии и России
14:42
В Бишкеке пересечение улиц Льва Толстого и Асаналиева закроют на ремонт
14:28
Глава ГНС назвал списание долгов со счетов налогоплательщиков защитой их прав
14:23
Фильм «Кара Кызыл Сары» заявлен на премию «Оскар»