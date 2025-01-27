Оборот в оптовой и розничной торговле в 2024 году достиг 1,7 триллиона сомов

Более 413 тысяч налогоплательщиков зарегистрировано в Кыргызстане. Такие данные озвучили в Налоговой службе.

Уточняется, что по состоянию на январь 2025 года в стране есть 413,2 тысячи налогоплательщиков, из них около 114 тысяч представляют субъекты торговли. В торговых центрах работает 6,2 тысячи субъектов, на рынках и мини-рынках — 51,7 тысячи.

Крупнейшими оптовыми рынками являются ТРК «Дордой», «Тураталы эл базары», «Дордой-Дыйкан», «Азиз», «Сары-Озон» и «Мадина». Они играют ключевую роль в обеспечении розничной и оптовой торговли страны.

Оборот в оптовой и розничной торговле в 2024-м достиг 1,7 триллиона сомов.