Налоговая служба Кыргызстана начала кампанию по приему Единой налоговой декларации за 2024 год.
Сроки подачи декларации
До 1 апреля 2025 года ее обязаны подать:
- отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;
- иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР с образованием постоянного учреждения;
- государственные и муниципальные служащие.
До 1 мая декларацию обязаны подать:
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;
- граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;
- физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.
Кто освобожден от подачи налоговой декларации?
Ранее всеобщее декларирование физических лиц было отменено, и теперь декларацию могут не подавать:
- работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;
- сотрудники организаций с частным и государственным участием;
- пенсионеры, студенты и другие категории граждан.
Однако подавать декларацию можно добровольно. Это позволит получить физическим лицам возмещение подоходного налога. Для этого учитываются социальные и имущественные расходы, а также отчисления в Негосударственный пенсионный фонд.
Как подать налоговую декларацию?
Единая налоговая декларация подается в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика».
В ней необходимо указать:
- доходы, расходы и экономическую деятельность;
- объекты имущества и уплаченные налоги;
- активы, легализованные на основании Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» за отчетный период.
Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, по номеру 116 или на официальном сайте ГНС www.sti.gov.kg.