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Экономика

ГНС запустила онлайн-сервис для продления сроков сдачи налоговой отчетности

Государственная налоговая служба объявила о запуске онлайн-сервиса, позволяющего подавать заявления на продление сроков сдачи налоговой отчетности в электронном виде. Об этом рассказала пресс-служба ГНС.

Новый сервис доступен через «кабинет налогоплательщика» на сайте. Для подачи заявления необходимо воспользоваться разделом «переписка с ГНС» и выбрать подраздел «продление отчетностей».

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Налоговый орган обязуется рассмотреть заявление и принять решение в течение одного рабочего дня с момента его подачи. Решение автоматически отображается в «журнале заявлений» указанного подраздела.

ГНС напоминает, что с 1 января 2025 года вводятся автоматические санкции за несвоевременную подачу налоговой отчетности.

Внедрение нового сервиса призвано упростить процесс подачи заявлений, предоставляя возможность делать это удаленно и в любое удобное время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320920/
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