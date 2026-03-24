Экономика

Онлайн-перерегистрацию для предпринимателей запустила Налоговая служба КР

Налоговая служба Кыргызской Республики призвала налогоплательщиков проверить актуальность своих регистрационных данных. Сверка необходима для предотвращения споров и обеспечения точности учета, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку следует провести юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в «Кабинете налогоплательщика» (раздел «Сервисы», формы № 24 и 25). Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на:

  • соответствие района регистрации месту фактической деятельности или нахождения имущества;

  • корректность отражения применяемых налоговых режимов и ставок;

  • актуальность контактной информации.

пресс-службы ГНС
Фото пресс-службы ГНС. Налогоплательщикам КР рекомендуют актуализировать данные в «личном кабинете»
В случае выявления расхождений предприниматели могут воспользоваться онлайн-сервисом «Перерегистрация НП». Согласно видеоинструкции ведомства, в системе можно дистанционно изменить налоговый режим, обновить ставки или добавить новую учетную регистрацию. Также доступен функционал смены района регистрации по месту проживания или деятельности.

«Некорректность данных может привести к неправильному исчислению обязательств, ограничению операций по счетам и административной ответственности», — подчеркнули в ГНС.
Материалы по теме
Почти 70 тысяч налогоплательщиков уже подали декларации
Акцизы без исключений: ГНС о напитках и «детском питании»
Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка
Глава ГНС: Если нет дохода, налог платить не нужно
Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской
В ГНС КР призвали бизнес и государство найти золотую середину в налогообложении
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
Расследование ГНС по «Кыргызнефтегазу». Возбуждено уголовное дело
Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области
ГНС отзывает законопроект о субсидиарной ответственности учредителей ОсОО
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
