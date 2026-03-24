Онлайн-перерегистрацию для предпринимателей запустила Налоговая служба КР

Налоговая служба Кыргызской Республики призвала налогоплательщиков проверить актуальность своих регистрационных данных. Сверка необходима для предотвращения споров и обеспечения точности учета, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку следует провести юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в «Кабинете налогоплательщика» (раздел «Сервисы», формы № 24 и 25). Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на:

соответствие района регистрации месту фактической деятельности или нахождения имущества;

корректность отражения применяемых налоговых режимов и ставок;

актуальность контактной информации.

Налогоплательщикам КР рекомендуют актуализировать данные в «личном кабинете» видеоинструкции ведомства, в системе можно дистанционно изменить налоговый режим, обновить ставки или добавить новую учетную регистрацию. Также доступен функционал смены района регистрации по месту проживания или деятельности.

«Некорректность данных может привести к неправильному исчислению обязательств, ограничению операций по счетам и административной ответственности», — подчеркнули в ГНС.