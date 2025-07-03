Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить

Хотите начать собственное дело и работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Совместно с Налоговой службой Кыргызстана редакция 24.kg подготовила инструкцию: что важно знать перед регистрацией ИП, на что следует обратить внимание и как грамотно организовать свою работу.

1 Кто может быть индивидуальным предпринимателем? граждане Кыргызстана;

иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.

2 Если вы решили стать ИП, то надо: обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;

в отделении ГНС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;

предоставить копию паспорта. Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.

3 Как зарегистрироваться онлайн? Онлайн регистрацию можно пройти на сайте Cabinet.salyk.kg Чтобы подать заявку, нужно: выбрать раздел «Регистрация»; в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG; посмотреть статус заявления; распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg. Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

4 Где и как можно получить ЕСИ? Для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) или облачной электронной подписи (ОЭП) необходимо обратиться в ЦОН (Центр обслуживания населения) или территориальные УГНС. Также облачную ЭЦП можно получить удаленно — пройдя онлайн-идентификацию через мобильное приложение «Тундук». Подробнее о получении ЭЦП можно прочитать здесь.

5 Что делать дальше? После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус индивидуального предпринимателя.

6 Как выбрать налоговый режим? В Кыргызской Республике действуют общий налоговый и специальные налоговые режимы. Общим налоговым режимом является система налогообложения, при которой у налогоплательщика возникают налоговые обязательства по общегосударственным и местным налогам. Специальным налоговым режимом являются: 1) налог на основе патента; 2) упрощенная система налогообложения на основе единого налога; 3) налоговый режим в свободных экономических зонах; 4) налоговый режим в Парке высоких технологий; 5) налог на майнинг; 6) налог на деятельность в сфере электронной торговли; 7) налог на игорную деятельность. 8) налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом. Запрещается устанавливать иные специальные налоговые режимы для отдельных видов экономической деятельности, кроме установленных. При подачи онлайн/оффлайн заявления налогоплательщик вправе сам выбрать налоговый режим.

7 Когда работать на основе ККМ, а когда нужна счет-фактура? ККМ применяется при расчетах с населением ( при торговле и оказании услуг населению);

ЭСФ применяется при реализации товаров или услуг организациям, индивидуальным предпринимателям;

8 Нужно ли открывать отдельный банковский счет? После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому надо открыть в банке отдельный бизнес-счет. По статье 146 НК КР, в целях взаимодействия с органами Налоговой службы банки обязаны открывать счет организациям и индивидуальным предпринимателям при наличии налоговой регистрации налогоплательщика в Кыргызской Республике. По статье 56 НК КР Налогоплательщик обязан сообщать об открытии или закрытии счетов в банках Кыргызской Республики, включая счета, находящиеся за пределами страны, в течение 15 дней со дня, следующего за днем открытия или закрытия таких счетов.

9 Как быть с имуществом? Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя. ИП может владеть имуществом как физическое лицо. При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет. То же касается и движимого имущества.

10 Какие отчеты обязан сдавать индивидуальный предприниматель? Налоговая отчетность при едином налоговом режиме: — для субъектов малого и среднего предпринимательства ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (с 1 июля 2025 года для субъектов среднего предпринимательства ежемесячно, не позднее 20 числа); — для субъектов крупного предпринимательства, лотерейной деятельности, субъектов, применяющих режим, установленный статьей 324 Налогового кодекса, — ежемесячно, не позднее 20 числа. Кроме этого, ИП ежемесячно приобретает полис на себя или же подает отчет по подоходному налогу и средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа. Если у ИП есть наемные работники, надо дополнительно сдавать отчет FORM STI-161 по каждому сотруднику. Налоговая отчетность по общему налоговому режиму: • Отчет по подоходному налогу, по средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа. • Отчет по НДС (FORM STI-062) на ежемесячной основе, не позднее 25 числа. Крупные налогоплательщики — подают ежемесячно, не позднее последнего дня месяца. • Отчет по налогу с продаж: — субъект среднего предпринимательства подает отчет формы FORM STI-130 ежеквартально, не позднее 20 числа (с 1 июля 2025 года ежемесячно, не позднее 20 числа); — субъект крупного предпринимательства подает отчет формы FORM STI-129 ежемесячно, не позднее 20 числа. • Расчет предварительной суммы налога на прибыль FORM STI-107 сдается позднее 20 мая, не позднее 20 августа, не позднее 20 ноября. • Информационный расчет по налогу на имущество на нежилое здание, помещение и сооружение (FORM STI-087) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица. • Информационный расчет по налогу на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения (FORM STI-077) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица. Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.