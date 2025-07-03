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Общество

Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить

Хотите начать собственное дело и работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Совместно с Налоговой службой Кыргызстана редакция 24.kg подготовила инструкцию: что важно знать перед регистрацией ИП, на что следует обратить внимание и как грамотно организовать свою работу.

1

Кто может быть индивидуальным предпринимателем?

  • граждане Кыргызстана;
  • иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.
2

Если вы решили стать ИП, то надо:

  • обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;

  • в отделении ГНС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;

  • предоставить копию паспорта.

Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.

3

Как зарегистрироваться онлайн?

Онлайн регистрацию можно пройти на сайте Cabinet.salyk.kg

Чтобы подать заявку, нужно:

  • выбрать раздел «Регистрация»;

  • в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;

  • посмотреть статус заявления;

  • распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg.

Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

4

Где и как можно получить ЕСИ?

Для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) или облачной электронной подписи (ОЭП) необходимо обратиться в ЦОН (Центр обслуживания населения) или территориальные УГНС. Также облачную ЭЦП можно получить удаленно — пройдя онлайн-идентификацию через мобильное приложение «Тундук».

Подробнее о получении ЭЦП можно прочитать здесь.

5

Что делать дальше?

После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус индивидуального предпринимателя.

6

Как выбрать налоговый режим?

В Кыргызской Республике действуют общий налоговый и специальные налоговые режимы.

Общим налоговым режимом является система налогообложения, при которой у налогоплательщика возникают налоговые обязательства по общегосударственным и местным налогам.

Специальным налоговым режимом являются:

1) налог на основе патента;

2) упрощенная система налогообложения на основе единого налога;

3) налоговый режим в свободных экономических зонах;

4) налоговый режим в Парке высоких технологий;

5) налог на майнинг;

6) налог на деятельность в сфере электронной торговли;

7) налог на игорную деятельность.

8) налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом.

Запрещается устанавливать иные специальные налоговые режимы для отдельных видов экономической деятельности, кроме установленных.

При подачи онлайн/оффлайн заявления налогоплательщик вправе сам выбрать налоговый режим.

7

Когда работать на основе ККМ, а когда нужна счет-фактура?

  • ККМ применяется при расчетах с населением ( при торговле и оказании услуг населению);
  • ЭСФ применяется при реализации товаров или услуг организациям, индивидуальным предпринимателям;
8

Нужно ли открывать отдельный банковский счет?

После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому надо открыть в банке отдельный бизнес-счет.

По статье 146 НК КР, в целях взаимодействия с органами Налоговой службы банки обязаны открывать счет организациям и индивидуальным предпринимателям при наличии налоговой регистрации налогоплательщика в Кыргызской Республике.

По статье 56 НК КР Налогоплательщик обязан сообщать об открытии или закрытии счетов в банках Кыргызской Республики, включая счета, находящиеся за пределами страны, в течение 15 дней со дня, следующего за днем открытия или закрытия таких счетов.

9

Как быть с имуществом?

Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя.

ИП может владеть имуществом как физическое лицо.

При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет.

То же касается и движимого имущества.

10

Какие отчеты обязан сдавать индивидуальный предприниматель?

Налоговая отчетность при едином налоговом режиме:

— для субъектов малого и среднего предпринимательства ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (с 1 июля 2025 года для субъектов среднего предпринимательства ежемесячно, не позднее 20 числа);

— для субъектов крупного предпринимательства, лотерейной деятельности, субъектов, применяющих режим, установленный статьей 324 Налогового кодекса, — ежемесячно, не позднее 20 числа.

Кроме этого, ИП ежемесячно приобретает полис на себя или же подает отчет по подоходному налогу и средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа.

Если у ИП есть наемные работники, надо дополнительно сдавать отчет FORM STI-161 по каждому сотруднику.

Налоговая отчетность по общему налоговому режиму:

• Отчет по подоходному налогу, по средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа.

• Отчет по НДС (FORM STI-062) на ежемесячной основе, не позднее 25 числа.

Крупные налогоплательщики — подают ежемесячно, не позднее последнего дня месяца.

• Отчет по налогу с продаж:

— субъект среднего предпринимательства подает отчет формы FORM STI-130 ежеквартально, не позднее 20 числа (с 1 июля 2025 года ежемесячно, не позднее 20 числа);

— субъект крупного предпринимательства подает отчет формы FORM STI-129 ежемесячно, не позднее 20 числа.

• Расчет предварительной суммы налога на прибыль FORM STI-107 сдается позднее 20 мая, не позднее 20 августа, не позднее 20 ноября.

• Информационный расчет по налогу на имущество на нежилое здание, помещение и сооружение (FORM STI-087) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица.

• Информационный расчет по налогу на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения (FORM STI-077) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица.

Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.

11

Предусмотрены ли льготы для отдельных ИП?

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров, работ, услуг населению и не осуществляющего экспортно-импортные операции, уплачивает налог по ставке 0 процентов при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размер выручки не превышает 15 миллионов сомов за последние 12 месяцев, следующих подряд;

2) деятельность осуществляется:

  • с применением ККМ;
  • без найма работников, за исключением субъектов торговли, осуществляющих деятельность с привлечением не более двух наемных работников;

3) исполняется требование по уплате страховых взносов в соответствии с законодательством КР о государственном социальном страховании.

Для индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, дополнительным условием применения ставки 0 процентов является ее осуществление в одном торговом объекте.

ИП работающий по вышеуказанным критериям освобождается от представления отчета по единому налогу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334429/
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