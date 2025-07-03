Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить

Хотите начать собственное дело и работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.
Совместно с Налоговой службой Кыргызстана редакция 24.kg подготовила инструкцию: что важно знать перед регистрацией ИП, на что следует обратить внимание и как грамотно организовать свою работу.
Кто может быть индивидуальным предпринимателем?
- граждане Кыргызстана;
- иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.
Если вы решили стать ИП, то надо:
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обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;
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в отделении ГНС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;
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предоставить копию паспорта.
Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.
Как зарегистрироваться онлайн?
Онлайн регистрацию можно пройти на сайте Cabinet.salyk.kg
Чтобы подать заявку, нужно:
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выбрать раздел «Регистрация»;
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в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;
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посмотреть статус заявления;
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распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg.
Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.
Где и как можно получить ЕСИ?
Для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) или облачной электронной подписи (ОЭП) необходимо обратиться в ЦОН (Центр обслуживания населения) или территориальные УГНС. Также облачную ЭЦП можно получить удаленно — пройдя онлайн-идентификацию через мобильное приложение «Тундук».
Подробнее о получении ЭЦП можно прочитать здесь.
Что делать дальше?
После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус индивидуального предпринимателя.
Как выбрать налоговый режим?
В Кыргызской Республике действуют общий налоговый и специальные налоговые режимы.
Общим налоговым режимом является система налогообложения, при которой у налогоплательщика возникают налоговые обязательства по общегосударственным и местным налогам.
Специальным налоговым режимом являются:
1) налог на основе патента;
2) упрощенная система налогообложения на основе единого налога;
3) налоговый режим в свободных экономических зонах;
4) налоговый режим в Парке высоких технологий;
5) налог на майнинг;
6) налог на деятельность в сфере электронной торговли;
7) налог на игорную деятельность.
8) налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом.
Запрещается устанавливать иные специальные налоговые режимы для отдельных видов экономической деятельности, кроме установленных.
При подачи онлайн/оффлайн заявления налогоплательщик вправе сам выбрать налоговый режим.
Когда работать на основе ККМ, а когда нужна счет-фактура?
- ККМ применяется при расчетах с населением ( при торговле и оказании услуг населению);
- ЭСФ применяется при реализации товаров или услуг организациям, индивидуальным предпринимателям;
Нужно ли открывать отдельный банковский счет?
После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому надо открыть в банке отдельный бизнес-счет.
По статье 146 НК КР, в целях взаимодействия с органами Налоговой службы банки обязаны открывать счет организациям и индивидуальным предпринимателям при наличии налоговой регистрации налогоплательщика в Кыргызской Республике.
По статье 56 НК КР Налогоплательщик обязан сообщать об открытии или закрытии счетов в банках Кыргызской Республики, включая счета, находящиеся за пределами страны, в течение 15 дней со дня, следующего за днем открытия или закрытия таких счетов.
Как быть с имуществом?
Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя.
ИП может владеть имуществом как физическое лицо.
При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет.
То же касается и движимого имущества.
Какие отчеты обязан сдавать индивидуальный предприниматель?
Налоговая отчетность при едином налоговом режиме:
— для субъектов малого и среднего предпринимательства ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (с 1 июля 2025 года для субъектов среднего предпринимательства ежемесячно, не позднее 20 числа);
— для субъектов крупного предпринимательства, лотерейной деятельности, субъектов, применяющих режим, установленный статьей 324 Налогового кодекса, — ежемесячно, не позднее 20 числа.
Кроме этого, ИП ежемесячно приобретает полис на себя или же подает отчет по подоходному налогу и средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа.
Если у ИП есть наемные работники, надо дополнительно сдавать отчет FORM STI-161 по каждому сотруднику.
Налоговая отчетность по общему налоговому режиму:
• Отчет по подоходному налогу, по средствам государственного социального страхования (FORM STI-161) на ежемесячной основе, не позднее 20 числа.
• Отчет по НДС (FORM STI-062) на ежемесячной основе, не позднее 25 числа.
Крупные налогоплательщики — подают ежемесячно, не позднее последнего дня месяца.
• Отчет по налогу с продаж:
— субъект среднего предпринимательства подает отчет формы FORM STI-130 ежеквартально, не позднее 20 числа (с 1 июля 2025 года ежемесячно, не позднее 20 числа);
— субъект крупного предпринимательства подает отчет формы FORM STI-129 ежемесячно, не позднее 20 числа.
• Расчет предварительной суммы налога на прибыль FORM STI-107 сдается позднее 20 мая, не позднее 20 августа, не позднее 20 ноября.
• Информационный расчет по налогу на имущество на нежилое здание, помещение и сооружение (FORM STI-087) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица.
• Информационный расчет по налогу на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения (FORM STI-077) до 1 апреля — юридические лица и до 1 мая — физические лица.
Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.
Предусмотрены ли льготы для отдельных ИП?
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров, работ, услуг населению и не осуществляющего экспортно-импортные операции, уплачивает налог по ставке 0 процентов при одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер выручки не превышает 15 миллионов сомов за последние 12 месяцев, следующих подряд;
2) деятельность осуществляется:
- с применением ККМ;
- без найма работников, за исключением субъектов торговли, осуществляющих деятельность с привлечением не более двух наемных работников;
3) исполняется требование по уплате страховых взносов в соответствии с законодательством КР о государственном социальном страховании.
Для индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, дополнительным условием применения ставки 0 процентов является ее осуществление в одном торговом объекте.
ИП работающий по вышеуказанным критериям освобождается от представления отчета по единому налогу.