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Экономика

Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам

Председатель Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов обратился к предпринимателям и налогоплательщикам, призвав их участвовать в совершенствовании налоговой системы страны:

«Уважаемые предприниматели и налогоплательщики!

С начала года я провел десятки встреч с представителями бизнес-сообщества по разным секторам. Мне важно было из первых рук узнать, как вы видите проблемы системы налогообложения Кыргызстана, где она тормозит, каким образом можно сделать ее более удобной и сбалансированной с учетом интересов государства и бизнеса.

В ходе этих встреч я старался фиксировать все ваши предложения. Среди них есть вдохновляющие идеи, способные значительно улучшить процесс взимания налогов и повлиять на налоговую политику в целом.
Многое по итогам такого диалога с бизнесом трансформировалось в определенные решения. Например, проведена реформа выездных проверок, внесены изменения в механизм применения электронных товаротранспортных накладных, дан новый импульс процессам цифровизации, на старте пилотный проект интеграции контрольно-кассовых машин и ЭТТН, цель которого — повышение прозрачности и упрощение учета.

Однако я понимаю, что еще достаточно тех, у кого есть креативные и глубокие мысли по поводу нашей системы налогообложения.

Поэтому предлагаю всем, кто хочет ими поделиться, дополнительный эффективный формат общения, а именно писать мне напрямую в WhatsApp: +996502433733.

Специальной формы для такой обратной связи нет, но я уверен, вы понимаете, что предложения должны быть конкретными и аргументированными. То есть обозначение проблемы и как это исправить. Будет услышан каждый, кому действительно есть что сказать.

Мы все понимаем, что уплата налогов — это обязанность, которую необходимо выполнять. Тем более сегодня отчетливо видно, куда и на что идут налоги — строятся дороги, больницы, школы, детские сады и объекты культуры. Государство беспрецедентно борется с коррупцией и восстанавливает социальную справедливость.

А мы можем совместными усилиями создать пусть не идеальный, но максимально справедливый налоговый режим. Заранее благодарю всех, кто захочет поделиться своими идеями».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319492/
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