13:24
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

ГНС за восемь месяцев собрала более 243 миллиардов сомов налогов и страхвзносов

Государственная налоговая служба КР за январь — август 2025 года обеспечила поступление 243 миллиардов 51,7 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Это на 55 миллиардов 332,5 миллиона сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ГНС, в республиканский бюджет поступило 165 миллиардов 234,7 миллиона сомов. План выполнен на 104,6 процента и перевыполнен на 7 миллиардов 261,8 миллиона сомов. В местные бюджеты направлено 24 миллиарда 817,6 миллиона сомов — 109,1 процента от плана, перевыполнение составило 2 миллиарда 66,1 миллиона сомов.

Также Налоговая служба собрала 52 миллиарда 999,4 миллиона сомов страховых взносов, перевыполнив план на 1 миллиард 259,4 миллиона сомов (102,4 процента).

Всего по налогам и другим обязательным платежам в январе — августе 2025 года собрано 190 миллиардов 52,3 миллиона сомов. План выполнен на 105,2 процента и перевыполнен на 9 миллиардов 328 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 51 миллиард 125,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343449/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
ГНС Кыргызстана переводит перерегистрацию налогоплательщиков в цифровой формат
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
ГНС запустила онлайн-сервис для продления сроков сдачи налоговой отчетности
Кто должен подать налоговую декларацию за 2024 год — разъяснение ГНС
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
Оборот в оптовой и розничной торговле в 2024 году достиг 1,7 триллиона сомов
Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
В КР изменились правила администрирования НДС и применения счетов-фактур
Сроки введения ККМ для общепита, такси и интернет-торговцев изменились
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Рубль резко подешевел, евро и&nbsp;юань дорожают. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;сентября Рубль резко подешевел, евро и юань дорожают. Курс валют на 10 сентября
Сом подорожал к&nbsp;рублю, евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;сентября Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября
Тендер на&nbsp;строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
14 сентября, воскресенье
13:16
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
13:05
ГНС за восемь месяцев собрала более 243 миллиардов сомов налогов и страхвзносов
12:27
Кыргызстанцы завоевали две бронзы молодежного чемпионата Азии по дзюдо
12:03
Объем производства сахара в Кыргызстане превысил 1 миллиард 803 миллиона сомов
11:31
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье