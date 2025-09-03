ГНС Кыргызстана переводит перерегистрацию налогоплательщиков в цифровой формат

В рамках цифровой трансформации налоговой системы по поручению председателя кабмина процедура перерегистрации налогоплательщиков будет переведена в электронный формат. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«Если первичная регистрация проходит просто, то при перерегистрации налогоплательщики вынуждены лично обращаться в налоговые органы, чтобы подать заявление с указанием причины (например смена юридического адреса, переход на другой налоговый режим или смена района)», — отметил зампредседателя ГНС Азат Алманбетов.

По его словам, в рамках цифровизации налоговых процедур запланировано внедрение онлайн-подачи заявлений на перерегистрацию налогоплательщика через «Кабинет налогоплательщика».

«Налоговая служба рассмотрит обращение и примет решение онлайн, после чего результат будет направлен обратно в «Кабинет налогоплательщика», — пояснил Азат Алманбетов.

ГНС напоминает, что в целях упрощения доступа к налоговым услугам реализована возможность первичной онлайн-регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или физического лица — без необходимости личного посещения налоговых органов.

Для подачи заявления необходимо перейти на портал cabinet.salyk.kg, выбрать раздел «Регистрация», далее — «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика», и пройти процедуру идентификации через одну из следующих систем:

Единая система идентификации (ЕСИ);

Электронная цифровая подпись (ЭЦП);

Smart-iD KG.

Посмотреть статус заявления и распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте cabinet.salyk.kg. Подтверждение регистрации налоговым органом осуществляется в течение 5-15 минут.