Бюджет промышленной кооперации ЕАЭС в этом году вырастет до 9 миллиардов рублей

В 2026 году бюджет на поддержку промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза увеличится в три раза. Об этом на брифинге сообщил член президиума Делового совета Евразийского экономического союза, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

По его словам, в 2025 году уже достигнуты неплохие результаты в создании единых товаров резидентами трех и более государств союза. Финансирование этого направления демонстрирует кратную динамику: если в 2024 году бюджет составлял 1,8 миллиарда рублей, а в 2025-м — 3 миллиарда, то в 2026 году сумма вырастет до 9 миллиардов рублей.

«Это показатель первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться прямыми финансовыми инструментами, которые используются для компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий», — пояснил Ибраев.

Он привел пример: при учетной ставке Банка России в 15,5 процента и стоимости кредита в 21–22 процента, итоговая ставка для предпринимателя после субсидирования составит порядка 6–6,5 процента. Бюджет механизма наполняется за счет антидемпинговых и компенсационных пошлин в размере до 10 процентов.

Данил Ибраев подчеркнул, что в 2025 году Кыргызстан прорвался в этом направлении. Согласован первый проект по созданию корпусов для компьютеров, а в перспективе планируется выпуск ноутбуков и планшетов.

Также в этом году планируется запуск проекта по выпуску специальной термостойкой бумаги в строительной отрасли. По инициативе кыргызской стороны с этого года начнется реализация кооперационных проектов в агропромышленном комплексе с участием трех и более стран.