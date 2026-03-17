Экономика

Бюджет промышленной кооперации ЕАЭС в этом году вырастет до 9 миллиардов рублей

В 2026 году бюджет на поддержку промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза увеличится в три раза. Об этом на брифинге сообщил член президиума Делового совета Евразийского экономического союза, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

По его словам, в 2025 году уже достигнуты неплохие результаты в создании единых товаров резидентами трех и более государств союза. Финансирование этого направления демонстрирует кратную динамику: если в 2024 году бюджет составлял 1,8 миллиарда рублей, а в 2025-м — 3 миллиарда, то в 2026 году сумма вырастет до 9 миллиардов рублей.

«Это показатель первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться прямыми финансовыми инструментами, которые используются для компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий», — пояснил Ибраев.

Он привел пример: при учетной ставке Банка России в 15,5 процента и стоимости кредита в 21–22 процента, итоговая ставка для предпринимателя после субсидирования составит порядка 6–6,5 процента. Бюджет механизма наполняется за счет антидемпинговых и компенсационных пошлин в размере до 10 процентов.

Данил Ибраев подчеркнул, что в 2025 году Кыргызстан прорвался в этом направлении. Согласован первый проект по созданию корпусов для компьютеров, а в перспективе планируется выпуск ноутбуков и планшетов.

Также в этом году планируется запуск проекта по выпуску специальной термостойкой бумаги в строительной отрасли. По инициативе кыргызской стороны с этого года начнется реализация кооперационных проектов в агропромышленном комплексе с участием трех и более стран.
Материалы по теме
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира
Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить
ЕАЭС поддержит проект Кыргызстана по производству меда
Транспортный каркас и ИИ стали приоритетами ЕАЭС в 2026 году
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда
Тендеры без границ: в ЕАЭС создадут единую цифровую платформу госзакупок
Кабмин смягчил запрет на экспорт нефтепродуктов
Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Популярные новости
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
В&nbsp;КР&nbsp;прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10&nbsp;лет В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет
Теперь не&nbsp;за&nbsp;гектар, а&nbsp;за&nbsp;кубометр. Сколько будет стоить поливная вода? Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
16:03
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся эко...
15:54
Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники
15:42
Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить
15:40
Экология, туризм и креатив. В Чолпон-Ате пройдет фестиваль Jaratman
15:31
Не всем нуждающимся могут сделать бесплатную пересадку почки — глава Минздрава