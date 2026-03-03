Катар заявил о приостановке производства СПГ из-за атак на свои объекты

QatarEnergy сообщила о приостановке производства сжиженного природного газа из-за атак на свои объекты, а Саудовская Аравия остановила крупнейший нефтеперерабатывающий завод после удара дрона. Об этом сообщает Reuters.

Фото СМИ. QatarEnergy сообщила о приостановке производства сжиженного природного газа из-за атак на свои объекты

Отмечается, что превентивные остановки охватили энергетические объекты по всему Ближнему Востоку на фоне ударов Израиля и США и ответных действий Ирана. Меры предприняты для предотвращения повреждений инфраструктуры.

QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Компания заявила, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.

Также сообщается, что почти весь нефтедобывающий сектор Иракского Курдистана остановлен, приостановлена работа нескольких крупных газовых месторождений Израиля, что сократило экспорт топлива в Египет.

Цены на нефть выросли на 13 процентов, превысив $82 за баррель, после резкого сокращения судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок углеводородов.

Фирма Saudi Aramco после ракетного удара тоже закрыла нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура мощностью 550 тысяч баррелей в сутки. Это ключевой объект экспортной инфраструктуры на побережье Персидского залива.

В Курдистане компании DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas и HKN Energy остановили добычу без зафиксированных повреждений мощностей.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке сохраняется.