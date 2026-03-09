В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире

Сегодня мировая цена на нефть достигла $115 за баррель. На этом фоне в Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за геополитической обстановки в мире. Об этом 24.kg рассказал глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов.

По его словам, стоимость топлива в Кыргызстане во многом зависит от внешних факторов, в том числе от ситуации на мировом рынке нефти.

«Рост цен возможен, поскольку геополитическая обстановка в мире напрямую влияет на стоимость нефти и нефтепродуктов. Как вы могли заметить, с 1 февраля цены постепенно повышаются — примерно на 30–40 тыйынов», — пояснил Канатбек Эшатов.

Он отметил, что в Кыргызстане сформированы достаточные запасы топлива.

«Сейчас ситуация на рынке ГСМ стабильная. Поставки нефтепродуктов идут без перебоев, а имеющихся запасов бензина и дизельного топлива, по нашим оценкам, хватит примерно на два месяца», — отметил он.

Канатбек Эшатов добавил, что в стране начались весенние полевые работы и аграрный сектор полностью обеспечен необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. Поставки топлива в Кыргызстан продолжаются в штатном режиме, дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.

Как сообщалось ранее, с начала прошлой недели котировки взлетели более чем на 50 процентов. Столь стремительная динамика вызвана опасениями участников рынка относительно перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировой нефти.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.