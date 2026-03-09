В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире

Сегодня мировая цена на нефть достигла $115 за баррель. На этом фоне в Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за геополитической обстановки в мире. Об этом 24.kg рассказал глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов.
По его словам, стоимость топлива в Кыргызстане во многом зависит от внешних факторов, в том числе от ситуации на мировом рынке нефти.
«Рост цен возможен, поскольку геополитическая обстановка в мире напрямую влияет на стоимость нефти и нефтепродуктов. Как вы могли заметить, с 1 февраля цены постепенно повышаются — примерно на 30–40 тыйынов», — пояснил Канатбек Эшатов.
Он отметил, что в Кыргызстане сформированы достаточные запасы топлива.
«Сейчас ситуация на рынке ГСМ стабильная. Поставки нефтепродуктов идут без перебоев, а имеющихся запасов бензина и дизельного топлива, по нашим оценкам, хватит примерно на два месяца», — отметил он.
Канатбек Эшатов добавил, что в стране начались весенние полевые работы и аграрный сектор полностью обеспечен необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. Поставки топлива в Кыргызстан продолжаются в штатном режиме, дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.
- Как сообщалось ранее, с начала прошлой недели котировки взлетели более чем на 50 процентов. Столь стремительная динамика вызвана опасениями участников рынка относительно перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировой нефти.
- Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.
- Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана. Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи.