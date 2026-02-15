В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА

В Кыргызстане три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА.

Фото КФС. В КР арбитры по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков вручил Таланту Раимбердиеву и Нурбеку Арстанбек уулу международные лицензионные знаки ФИФА на 2026 год.

В связи с тем, что Тимур Токтобаев сейчас находится в городе Ош, лицензия ему будет вручена в ближайшие дни.

Отмечается, что в список ФИФА на 2026 год от Кыргызстана вошли 17 судей и ассистентов судей. Они будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.