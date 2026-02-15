17:37
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Спорт

В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА

В Кыргызстане три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА.

КФС
Фото КФС. В КР арбитры по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков вручил Таланту Раимбердиеву и Нурбеку Арстанбек уулу международные лицензионные знаки ФИФА на 2026 год.

В связи с тем, что Тимур Токтобаев сейчас находится в городе Ош, лицензия ему будет вручена в ближайшие дни.

Отмечается, что в список ФИФА на 2026 год от Кыргызстана вошли 17 судей и ассистентов судей. Они будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/362059/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения
Максат Алимов завершил карьеру в составе национальной сборной по футзалу
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана проиграла Индонезии
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана проиграла Ираку
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Популярные новости
Сенсация на&nbsp;зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из&nbsp;Казахстана Сенсация на зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
Аламан улак: как национальная игра переходит от&nbsp;хаоса к&nbsp;жестким правилам Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Сенсации Олимпиады: спортсмен из&nbsp;Южной Америки&nbsp;&mdash; первый в&nbsp;истории с&nbsp;золотом Сенсации Олимпиады: спортсмен из Южной Америки — первый в истории с золотом
Борец из&nbsp;КР&nbsp;Акжол Махмудов победил на&nbsp;международном турнире Super&nbsp;4 Wrestling Борец из КР Акжол Махмудов победил на международном турнире Super 4 Wrestling
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
17:20
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА В КР три арбитра по футзалу получили международные лице...
16:45
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
16:39
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
16:06
Как продвигается ремонт в здании «Кыргызфильма», посмотрел глава Минкультуры
15:31
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля